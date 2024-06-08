Турция обратила свои взгляды на БРИКС

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Сегодня более, чем когда-либо прежде, Турция и Китай имеют схожие и часто совпадающие перспективы в разрешении кризисов в разных точках мира, в первую очередь на Украине и на Ближнем Востоке.

Об этом говорит турецкий академик и писатель Мустафа Тютер, сообщает star.com.tr.

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Обоснованность предложения Китая «Мир через развитие», на котором он основывает свой подход к разрешению конфликтов, с каждым днем становится все более приемлемой благодаря политической поддержке, которую оно получает во всем мире, отмечает эксперт.

В частости, по словам учёного, Турция и Китай добились проведения переговоров палестинских группировок «Фатх» и ХАМАС на территории Китайской Народной Республики. В ближайшее время в Китае снова запланирована аналогичная встреча.

Турция поддержала предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине из 6 пунктов, что стало более очевидным во время визита министра иностранных дел Турции Хакима Фидана в Пекин.

«По сути, и Китай, и Турция входят в число стран, пострадавших от неблагоприятных обстоятельств, вызванных украинским кризисом. Общим знаменателем являются усилия обеих стран по активизации мирных инициатив по устранению рисков для безопасности и экономики, которые могут возникнуть в результате продолжительного украинского кризиса», – отмечает Мустафа Тютер.

По словам эксперта, тот факт, что с недавним расширением БРИКС его доля в мировой торговле приблизилась к 40 процентам, свидетельствует о растущем потенциале как в экономическом, так и в политическом плане.

«Помимо стремления стать одним из выгодных партнеров в межконтинентальном глобальном торговом сотрудничестве, развивающемся в соответствии с соглашениями о свободной торговле в рамках БРИКС, основными мотиваторами членства в БРИКС являются усилия Турции по получению доступа к Новому Банку развития БРИКС и развитию инвестиционных возможностей», – заключает Мустафа Тютер.