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27.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Турция объявила, что никогда не признает Крым российским

Правительство и парламент Турции не признавали и не признают российский статус Крыма.

Об этом на международном форуме в Киеве заявил посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция, турецкий парламент, турецкое правительство, не признали и не признают незаконную аннексию Крыма. Наше восприятие ситуации абсолютно однозначное: крымские татары – наши братья и у них своя историческая родина, Крым. И Крым – это Украина. Эта политика непризнания останется», – сказал дипломат.

При этом он сообщил, что министры иностранных дел Турции и Украины, а также глава Херсонской обладминистрации и представители запрещенного в РФ Меджлиса обсуждали возможность реализации ряда проектов на Херсонщине, где живут крымские татары, переселившиеся из Крыма.

«Мы организовали четырехстороннюю встречу с господином Мустафой и губернатором Херсона, чтобы обсудить условия жизни тех крымских татар, которые переехали на Херсонщину. Мы обсуждали, как мы можем решить их проблемы. Есть много проектов, в области образования и прочее.

И мы рассматриваем возможность предоставления финансовой помощи херсонской больнице, чтобы обеспечить надлежащее медицинское обслуживание тем, кому оно нужно. Список очень длинный, хотелось бы, чтобы денег было больше, чтобы решить проблемы, но мы вместе с правительством всячески пытаемся решить ситуацию», – сказал посол.

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