Турция окончательно привязала себя к российскому газу

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Несмотря на сокращение закупок российского газа, у Турции фактически нет альтернативы поставкам «голубого топлива» из РФ.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит обозреватель Юрий Барсуков, специализирующийся на вопросах энергетики.

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Он обращает внимание, что, согласно появившимся данным, Турция сократила импорт газа из России на 18%, до 21,5 млрд кубометров, а «Газпром» из крупнейших поставщиков на турецкий рынок потерял наибольшую долю.

«Но слишком сильно горевать не стоит. Во-первых, у такого сокращения закупок есть очевидные причины: в условиях ценового шока в 2022 году и продолжающегося ослабления лиры Турция стремилась сократить закупки по всем контрактам, привязанным к европейским газовым котировкам. К тому же потребление газа в стране упало. Это неудивительно, если учесть, что даже при текущих ценах на газ в районе $600 за тысячу кубометров намного дешевле жечь мазут, не говоря уж об угле», – пишет Барсуков в «Коммерсанте».

Кроме того, указывает он, у Турции нет реальной альтернативы газу «Газпрома», поскольку стоимость СПГ на европейском рынке категорически не благоприятствует покупкам.

«Как теперь представляется очевидным, турецкие власти в 2020–2021 годах совершили стратегическую ошибку, откладывая на последний момент продление контрактов с «Газпромом» на 8 млрд кубометров в год и привязав цену по ним к европейским газовым индексам вместо нефтяных котировок», – продолжает аналитик.

По его словам, в Турции исходили из предположения, что стабильные поставки СПГ в Европу будут сдерживать там цены и никто не ожидал такого резкого ухода российского газа с европейского рынка.

«Сейчас СПГ и, что парадоксально, азербайджанский газ, где цена по контрактам тоже привязана к европейскому рынку, стали для Турции слишком дорогими. Кроме того, доступность СПГ серьезно снизилась, и рассчитывать на него в зимние месяцы, учитывая конкуренцию с Европой, Турции сложно. А поскольку лира продолжает слабеть к доллару, способность турецкого бизнеса оплачивать импорт газа в прежних объемах выглядит сомнительной. В этой ситуации российский газ остается для Турции единственным источником гибких поставок и, хотя Стамбул уже несколько месяцев настаивает на скидках, его переговорная позиция сейчас не слишком сильна. «Газпром», вероятно, мог бы пойти на снижение цены в обмен на рост объемов продаж своего газа через Турцию в Европу, для чего сейчас ищутся способы организации газовых свопов с Азербайджаном и Ираном. Уже существующая инфраструктура теоретически позволяет организовать такие свопы в объеме 8–10 млрд кубометров в год», – резюмирует Барсуков.