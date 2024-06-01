Турция отказывается от участия НАТО в войне на Украине – Le Monde

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Французское издание Le Monde сообщает об одном из важных итогов прошедшей вчера в Праге неформальной встречи министров иностранных дел НАТО: Турция отказывается от участия НАТО в войне на Украине.

Позицию Анкары озвучил глава турецкого МИД Хакан Фидан: «Мы поддерживаем продолжение помощи Украине и способность Украины обеспечивать сдерживание, но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне».

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Для Анкары «поддержать Украину в обеспечении ее территориальной целостности и освобождении ее территорий – это одно. Однако участие НАТО в войне является еще одним фактором , который, – добавил министр, – «рискует привести к региональному расширению [конфликта] и более масштабным кризисам».

«Турции, самой восточной стране-члену Атлантического альянса и соседней на южном берегу Черного моря двум странам, находящимся в состоянии войны с февраля 2022 года, удалось сохранить связи с Россией и Украиной с момента начала конфликта», – отмечает Le Monde.

Эта позиция Анкары «идет вразрез с намерением ряда стран НАТО, в том числе США, отреагировать на усиление российских ударов по территории Украины путем разрешения Киеву на зеркальные обстрелы территории РФ», – добавляет газета.

Что интересно – Вашингтон сейчас не в том положении, чтобы давить на турок или активно склонять их к своей позиции. Практически госсекретарь Блинкен, также присутствовавший на пражской встрече, лишь принял к сведению позицию партнера по НАТО, желающего усидеть на двух стульях, зарабатывая и на Киеве и на Москве.