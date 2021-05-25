Турция отрывает Киргизию от ЕАЭС. Путин против экспансии Эрдогана

25.05.2021, Москва, Айнур Курманов

Накануне в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Одна из главных тем переговоров – мирное урегулирование всех приграничных конфликтов между Бишкеком и Душанбе, которые чуть не переросли в полномасштабную войну с 29 апреля по 1 мая. Эта встреча была необходима и чтобы сохранить республику в орбите ЕАЭС. Ведь Киргизия себя считает униженной и проигравшей стороной, и может качнуться сейчас в сторону под влиянием Турции.

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Как известно до этого 8-9 мая с визитом в России побывал президент Таджикистана Эмомали Рахмон, и логичным было организовать встречу через две недели уже и с главой Киргизской республики.

Эта поездка имела важное значение и чтобы на корню пресечь спекуляции о неоднозначной роли России в конфликте внутри Киргизии. Дело дошло до того, что министру МЧС республики Бообеку Ажикееву пришлось даже выступать с опровержением о «недружественной политике» стратегического партнера. Поэтому данными переговорами Москва уделила такое большое внимание, чтобы подтвердить свой статус суперарбитра в Центральной Азии.

Не случайно в официальной части беседы Владимир Путин сразу же коснулся данной тематики, указав на миротворческую миссию России в регионе.

«Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем недавно у нас был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Всё, что от нас зависит, мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов. Мы понимаем, что это связано с жизнью конкретных людей, прежде всего и Кыргызстана, и Таджикистана, – они [государства] думают о людях. Нужно найти такой способ решения всяких вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем в этом помогать», – сказал Путин.

Это вызвало положительную реакцию со стороны Жапарова, который в начале разговора признал союзнические отношения и стратегический курс ориентации на Москву.

«Россия – наш главный союзник и торгово-экономический партнер. Поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам», – заявил киргизский лидер перед представителями СМИ.

Похоже, что действительно переговоры прошли достаточно успешно, так как Владимир Путин после завершения рабочей встречи лично проводил Садыра Жапарова и обнял его на прощание прямо на лестничной площадке. Да и сама встреча прошла своевременно, так как показала и киргизам, и таджикам заинтересованность Москвы в обеспечении мира и порядка.



А ведь ситуация совсем недавно могла выйти из-под контроля, так как до телефонного звонка Путина и приглашения провести встречу в Сочи, Садыр Жапаров поспешил дать развернутое интервью турецкому государственному каналу TRT Avaz. Во время беседы с журналистом киргизский президент открыто выступил против пророссийского жеста бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который осудил турецкое руководство после того как был сбит российский Су-24. Эти действия своего предшественника он назвал «неправильной позицией», и высказался за улучшения отношений с Анкарой.

«Это ни для кого не секрет. Это знает и турецкий, и кыргызский народы. Как мне известно, в последние 4-5 лет кыргызско-турецкие отношения ослабли. Это случилось после того, как наше руководство вмешалось в русско-турецкие дела, при этом показав свою неправильную позицию. Я уверен, что в дальнейшем отношения у Кыргызстана и Турции будут на высшем уровне. Мы возобновим отношения, потому что издревле были братские отношения», — сказал он в своем интервью.

Такой реверанс в сторону Эрдогана также был неслучаен, так как уже 1 мая после очевидного проигрыша Бишкека во время приграничного конфликта с Душанбе турецкая сторона предложила Киргизии свою военную помощь, а также поставки своих БПЛА и средств ПВО. А 13 мая прошел телефонный разговор президентов Киргизии и Турции. Кыргызская тогда сторона поблагодарила за оказание моральной и гуманитарной поддержки, и готовность оказать содействие в восстановлении Баткенской области.

События после этого развивались молниеносно. В тот же день, когда шли переговоры по телефону, в Баткенский регион, наиболее пострадавший от боевых действий, посетил посол Турции в республике Ахмет Доган с большим объемом гуманитарной помощи, а также с целой делегацией турецких чиновников. А 14 мая в столицу Киргизии прибыла группа представителей Союза палат и товарных бирж Турции во главе с его президентом Мустафой Рифатом Хисарджыклыоглу.

В этой делегации были уже главы самых известных турецких компаний в различных отраслях экономики, которые приступили к изучению экономической ситуации и предложили ряд контрактов и совместных проектов. Вообще такую навязчивую активизацию Анкары можно назвать массированной интервенцией, которая выразилась не только в экономической помощи, но и в широкой пропагандистской кампании, когда на всех углах говорилось о солидарности с тюркскими братьями. Ясно, что Турция постаралась таким образом влезть в конфликт между Киргизией и Таджикистаном и сейчас попытается повторить карабахскую победу, навязав Бишкеку собственную военно-политическую «технологию успеха», которая выражается в полном подчинении имперским амбициям Анкары. По сути, Эрдоган предлагает авантюристический план эскалации конфликта с целью посредством переоснащения вооружением достигнуть реванша и наказать персоязычных таджиков.

Подобная линия, если она достигнет успеха и получит одобрение у руководства Киргизии, приведет в итоге не только к образованию форпоста страны НАТО в регионе и сведет на нет все прежние усилия предыдущего пророссийского президента Алмазбека Атамбаева, но и на деле толкнет регион к полной дестабилизации и к развязыванию новых войн. Такие инициативы требуют немедленной нейтрализации с целью недопущения отрыва республики от постсоветского пространства.

Поэтому не зря главы государств в Сочи в минувший понедельник обсудили меры по восстановлению разрушенной в результате конфликта инфраструктуры, социальных объектов и жилых домов в приграничных селах Баткенской области и по оказанию всемерной помощи пострадавшему местному населению. Ведь в приграничном конфликте пострадали 190 граждан КР, 36 человек погибли, среди них дети, а около 40 тысяч жителей приграничных сел оказались беженцами.

Нельзя сейчас отдавать на откуп одной Турции тему возрождения разрушенных киргизских поселков и, тем более, освободившиеся части внутреннего рынка в результате снижения темпов взаимной торговли РФ и КР для неоосманских инвестиций. Все это еще раз требует от Москвы реального социально-экономического присутствия в регионе через углубление процессов интеграции и развития совместных индустриальных проектов.

И, тем более, необходимо поддерживать постоянный контроль над приграничной зоной Киргизии и Таджикистана, так как уже на участке Чон-Алайского района Ошской области усиливается взаимное напряжение, способное привести к новым вооруженным столкновениям. Не зря в понедельник туда срочно выехал киргизский премьер Улукбек Марипов, и что примечательно была полностью закрыта граница. Впрочем, группы местных жителей уже не пропускали в последние дни транспортные средства из Таджикистана.

Соответственно, сейчас расслабляться рано, ведь не исключены новые провокации любого рода на фоне небывалого роста воинственных националистических настроений. Особенно надо учитывать то обстоятельство, что Бишкек считает себя униженной и проигравшей стороной, а на этом могут сыграть Турция, США и Великобритания, предлагающие свою военную и экономическую помощь с надеждой стравить между собой страны ОДКБ.