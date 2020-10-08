Турция переиграла Россию – ереванский аналитик

08.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Азербайджану, подстрекаемому Турцией, не удался блицкриг в Нагорном Карабахе.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» высказал ереванский аналитик Борис Навасардян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поощрив Азербайджан начать эту войну, Турция явно переиграла Россию на этом этапе соперничества за Южный Кавказ», – утверждает собеседник издания.

По его словам, лишь «упорное сопротивление армян совместной азербайджано-турецкой агрессии позволило Москве, не становясь ни на чью сторону, оставаться в игре и даже претендовать в перспективе на определенные дивиденды».

«Кроме этого, не добившись блицкрига и завязнув в Карабахе, оказавшаяся на международной арене в уязвимой позиции Анкара вынуждена проявлять большую сговорчивость по ряду противоречий с Западом, прежде всего по вопросам, связанным с нефтегазовыми месторождениями в Восточном Средиземноморье», – сказал Навасардян.