08.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Конфликт, Нагорный Карабах, Политика, Россия, Турция
Просмотров:

Турция переиграла Россию – ереванский аналитик


Азербайджану, подстрекаемому Турцией, не удался блицкриг в Нагорном Карабахе.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» высказал ереванский аналитик Борис Навасардян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Поощрив Азербайджан начать эту войну, Турция явно переиграла Россию на этом этапе соперничества за Южный Кавказ», – утверждает собеседник издания.

По его словам, лишь «упорное сопротивление армян совместной азербайджано-турецкой агрессии позволило Москве, не становясь ни на чью сторону, оставаться в игре и даже претендовать в перспективе на определенные дивиденды».

«Кроме этого, не добившись блицкрига и завязнув в Карабахе, оказавшаяся на международной арене в уязвимой позиции Анкара вынуждена проявлять большую сговорчивость по ряду противоречий с Западом, прежде всего по вопросам, связанным с нефтегазовыми месторождениями в Восточном Средиземноморье», – сказал Навасардян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть