«Турция первой «кинет» поляков в случае прямого конфликта с Россией» – Тамир Шейх

Новости Украины

Если Польша примет решение ввести свои войска на территорию Украины и будет прямой военный конфликт с Россией, Турция закроет на это глаза, как в принципе, и все европейские страны блока НАТО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Мрия» заявил украинский спортсмен, коренной киевлянин Максим Шихалиев (в Сети известен как Тамир Шейх), не согласившийся с итогами госпереворота и переехавший в Крым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша, конечно же, рассматривает вариант, об этом были заявления с российской стороны, чтобы войти (и законодательство соответствующее Зеленский принял), для того, чтобы можно было там как-то взаимодействовать и попытаться эти области каким-то образом освоить, в том числе решение судов о возвращении собственности польской в Украине также могут быть применены. Даже если Россия столкнется с какой-то из стран НАТО в большой степени вероятности, это лично мое мнение, НАТО это пропустит. Особенно – если это касаемо Польши, то есть будет до последнего поляка. Потому что в случае того же ядерного конфликта, здесь уже будет все достаточно больше эффективней, и сдерживающих факторов все меньше. Турция сразу примет определенную позицию, которая будет раскольнической в НАТО, это опять же мое личное мнение, потому что турецкий лидер прекрасно понимает, что ввязываться в такой крупномасштабный конфликт, после которого Турции может просто не остаться, нет смысла. А у Турции сильнейшая армия после США. Германия, Европа и прочие, они тоже на самом деле сразу испытают дикий страх и не очень-то захотят участвовать», – заявил Шихалиев.