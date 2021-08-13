Турция под благим предлогом пытается затащить Черногорию в антисербкий альянс

13.08.2021, Белград, Алексей Топоров

С 7 августа Турция начнет оказывать консульскую помощь черногорским гражданам, путешествующим или находящимся в 25 странах, в которых у Черногории не дипломатических и консульских представительств

Об этом сообщает СDM, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это произошло после того, как в минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил соответствующее двустороннее соглашение.

По мнению лидера «Движения за перемены», входящего в сербский «Демократический Фронт», Небойши Медоевича решение правительства Черногории заключить двустороннее соглашение с Турцией вызывает много вопросов, особенно когда известно, что Турция не имеет такого соглашения ни с одной другой страной мира.

«Уровень экономических отношений с Турцией не находится на стратегически важном уровне. Экспорт в Турцию составляет 3,3% от общего объема экспорта, а импорт из Турции составляет лишь 5,1% от общего объема импорта, – отметил политик. – Совокупные инвестиции этой страны в черногорскую экономику находятся только на десятом месте. В банковском секторе у нас есть Zirat Bank, турецкий инвестор, который купил отель «Фьерд» в Которе, и турецкая компания «Тошчелик» управляющая металлургическим заводом в Никшиче, где растут обоснованные возмущения профсоюза из-за того, что права человека там нарушаются в массовом порядке. Похоже, что наиболее интенсивное сотрудничество происходит в криминальной сфере, и большие фигуры организованной преступности из Турции чувствуют себя желанными гостями в Черногории».

Он добавил, что у Турции и Черногории нет серьезного сотрудничества ни в военной сфере, ни в сотрудничестве со спецслужбами.

«Однако для Турции это двустороннее соглашение гораздо важнее, чем для Черногории. Турция имеет серьезные геостратегические планы и расширяет свое влияние на Балканах. Официальная Турция, хотя и является членом НАТО, не разделяет ценности демократии, прав и свобод человека. После провала военного переворота Эрдоган приостановил действие всего спектра, в первую очередь политических прав и ввел жесткое личное правление, которое после изменений в Конституцию стало выше всех других ветвей власти».

По словам Медоевича, Турция без сомнения, является одним из самых важных авторитетов в исламском мире, имеющим огромное стратегическое значение для некоторых из крупнейших западных держав, в первую очередь для Великобритании.

«С другой стороны, Турция – страна с жестким режимом, при котором права и свободы человека массово нарушаются. Эрдоган очень четко выражает свое стремление укрепить интересы не только турецкого государства, но и ислама на Балканах, поэтому это исключительное решение для Черногории следует понимать как часть политики «мягкой силы» и, возможно, инструментализации некоторых будущих геостратегических интересов в регионе через Черногорию. Еще неизвестно, замкнет ли это внезапное соглашение кольцо вокруг Сербии и усилит ли давление с целью решения проблемы Косово и Республики Сербской. Дипломатия часто является секретной и покрыта несколькими слоями интересов. И мы увидим, почему Черногория так важна для Турции », – заключил Медоевич.