Турция погружается в грандиозные проблемы. Эрдоган лихорадочно ищет выход

14.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Турции Реджем Эрдоган решил изменить статус Собора Святой Софии с музея на мечеть из-за нарастающих внутренних проблем в стране.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек Мозлоев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что заставило Эрдогана обратиться к этому рычагу, чтобы привлечь к себе внимание? Хотел бы обратить внимание на экономическую составляющую внутреннего положения страны. Идет нарастание экономических сложностей, кризисные явления в стране. В этом году Турции предстоит выплатить 170 миллиардов внешнего долга и неизвестно, откуда брать эти деньги.

Дальше – серьезная безработица в стране, достигшая, по официальным сведениям, семнадцать с лишним процентов трудоспособного населения. Это серьезный фактор, который давит на правительство Эрдогана. Ситуация требует сплочения широких масс вокруг правящего класса, вокруг правительства. И как резко вызвать к себе симпатии? А мы знаем, что религиозное сознание – это самое опытное и самое древнее сознание. Пользуясь этим фактором можно всколыхнуть то, что, казалось бы, находится под спудом последующих событий и явлений», – заявил Мозлоев.

Ранее депутат Госдумы, член «Единой России» Вячеслав Никонов заявил, что если турецкое руководство примет решение превратить собор Святая София в мечеть, это будет означать вызов Москве.

При этом, президент Турции Реджеп Эрдоган в резких тонах отреагировал на сдержанную критику, связанную с возвращением Ай-София статуса мечети. По мнению Эрдогана, возражения турецким инициативам по превращению в мечеть Ай-Софии из музея и всемирного культурно-исторического наследия, находящегося под охраной ЮНЕСКО, является «вмешательством в суверенные права Турции».