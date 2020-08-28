Турция порвала с Западом из-за предательства – эксперт

28.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Западные страны окончательно испортили отношения с Турцией, которая теперь вынуждена искать защиты и помощи у России или Китая.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турции нужен кто-то, желательно глобальный центр влияния, чтобы удерживаться и совершить успешный рывок от регионального игрока до региональной сверхдержавы, которая способна быть одним из региональных полицейских на ближнем и среднем Востоке.

В условиях, пока у Турции плохие отношения с Западом, они делают ставку на Россию или Китай», – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что кризис доверия и конфликты с Западом исключают возможность тех добрососедских отношений, которые были у Турции с европейскими странами и США раньше.

«Я бы ещё привёл такой момент, это касается их окончательного развода с Западом – это 2015 год, когда на границе Турции и Сирии турки сбили российский самолёт. Тогда произошёл перелом в отношениях Турции с Западом.

Турция явно ожидала, что западные партнёры её поддержат, турки говорили: «Вот смотрите, российский самолёт залетел к нам и мы его сбили. Защитите нас». Для турков – это было важно.

Но реакция Запада получилась совершенно иной. Мало того, что в НАТО не подержали Турцию. Также некоторые страны, к примеру, Нидерланды забрали свои системы ПРО из Турции, а другие европейские страны раскритиковали провокацию Турции против России. К этому – попытка переворота в 2016 году, а в Турции убеждены, что к этому приложил руку Запад и особенно США.

Вдобавок – не выдача Гюлена и критика по отношению к внутренним репрессиям, которые были после 2016 года.

Это убедило турков в том, что Запад не может быть партнёром. У Турции наступил кризис доверия, который сегодня позволяет говорить о невозможности возвращения Турции к былым добрососедским отношениям на западном направлении», – заключил Куса.