02.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Греция, Политика, Турция
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Турция посягнула на греческий шельф. Афины обещают защищаться


МИД Греции вызвал посла Турции после того, как правительственной турецкой газете было опубликованы несколько заявлений о намерении Анкары начать разведку нефтяного шельфа в греческих территориальных водах.

Об этом сообщили греческие СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ответ на очередной турецкий демарш министр иностранных дел Греции Никос Дендиас четко ответил, что его страна «была и остается готовой принять вызов, если Турция решится на него». Этому заявлению предшествовали несколько сообщений в правительственном турецком издании о том, что государственная турецкая компания получает разрешение от кабмина страны на разведку и эксплуатацию нефтяного континентального шельфа в греческих территориальных водах.

Никос Дендиас.

«Незаконные действия Турции не имеют правовых оснований, она не имеет права нарушать суверенные права Греции, основанные на международном праве и международном морском праве, – отметил Дендиас. – Турция шаг за шагом пытается узурпировать суверенные права Греции, ссылаясь на некий турецко-ливийский меморандум».

Ранее Турция заключила договор с Правительством национального согласия Ливии о разграничении территориальных вод, согласно которому греческие территориальные воды «случайно» попали в турецкую зону.

«Действия Турции после недействительного меморандума с Ливией не имеют правовой основы, и Греция сделает все возможное для защиты своих собственных прав, – прокомментировал ситуацию официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас. – План действий уже есть».

По имеющейся информации турки замахнулись на нефтеносные шельфы, расположенные к северо-востоку от Родоса, к юго-востоку от Карпатоса и к юго-востоку от Крита – островов, принадлежащих Греции.

Параллельно турецкие военные высадили десант на спорной территории за рекой Эврос, откуда недавно мигранты пытались атаковать греческую границу, и начали там рубить лес, обустраивая временные лагерь.

Также участились провокационные пролеты турецких боевых самолетов над приграничными греческими островными территориями.

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