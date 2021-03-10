Турция приговорила убийц российского посла Карлова. Но вопросы остались

10.03.2021, Анкара, Александр Ростовцев

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, рассмотрев дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, вынес приговор. Трое обвиняемых осуждены на два срока пожизненных заключения, двое получили по одному пожизненному, ещё шесть фигурантов отсидят в тюрьме от 5 до 9 лет.

Пятерых обвиняемых суд оправдал. Дела ещё девяти обвиняемых, до сих пор находящихся в розыске, по требованию турецкой прокуратуры выделены в отдельное производство.

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Из пятёрки пожизненно осужденных по делу Андрея Карлова трое напрямую признаны виновными в убийстве российского посла:

Бывший сотрудник IT-управления (Управления информационных и коммуникационных технологий) Турции Шахин Сёгют. По версии обвинения, он был куратором Мевлюта Алтынташа, убийцы Карлова, застреленного прибывшими на место преступления сотрудниками турецких спецслужб.

Бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и Салих Йылмаз.

Обращает внимание, что турецкое следствие, обвинение и суд связали с убийством Карлова обвинённых в причастности к организации оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена экс-сотрудника IT-управления Турции Хусейна Кётюдже и экс-главу отдела по работе с Россией турецкой разведки Вехби Кюршада Акалына.

Причём здесь IT-управление Турции? По версии следствия, именно его сотрудники организовали утечку информации «гюленистам» для успешного проведения теракта.

Всего по делу об убийстве российского посла прошло 28 фигурантов.

Осужденные категорически отрицают свою причастность к убийству посла Карлова и отказались признать себя виновными. Их защита намерена подать апелляцию на пересмотр дела, что, по мнению наблюдателей, может занять ещё 3 – 5 лет.

Даже поверхностное ознакомление с приговором турецкого суда даёт право утверждать, что следователи, прокуратура и суд Эрдогана воспользовались убийством Андрея Карлова совсем не для того, чтобы найти и покарать истинных виновников преступления, а для достижения собственных политических целей, связанных с Фетуллахом Гюленом, выдачи которого Анкара не первый год добивается от США.

Гюллен

Собственно, в обвинительном заключении турецкого суда по делу об убийстве Карлова прямо говорится, что теракт совершён членами FETO – организации Гюлена, которую Эрдоган упорно обвиняет в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

И дело тут вовсе не в какой-то кровожадности опального исламского проповедника, а в том, что его популярность в стране сравнима с популярностью самого Эрдогана, ревностно относящегося к серьёзным политическим конкурентам, особенно на ниве исламизации Турции.

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 22-летним сотрудником спецотряда турецкой полиции Мевлютом Алтынташем на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

Алтынташ разрядил пистолет в спину российского дипломата с криками «Аллах Акбар» и «За Сирию, за Алеппо». Оперативники турецких спецслужб по борьбе с терроризмом приехали на место преступления через 20 минут после убийства и ещё 17 минут гонялись за Алтынташем по музею, пока не застрелили террориста.

На снимках с места происшествия видно, как Алтынташ, после того, как убил Карлова, поднял вверх указательный палец левой руки, как это принято у исламистов.

Так что же могло послужить причиной убийства российского посла в Турции и правда ли, что к этому причастна организация оппозиционного проповедника?

Как известно, российско-турецкие отношение обострились в сентябре 2015 года, как только Россия начала оказывать военную помощь законному правительству Сирии.

На тот момент Сирия находилась на самом краю пропасти: развязанная в 2011 году против страны террористическая война под равнодушные взоры коллективного Запада, могла смести правительство Башара Асада и грозила хаотизацией региона по ливийскому сценарию.

Учитывая, что в рядах боевиков ИГИЛ и «Джебхад ан-Нусра» (сирийской «Аль-Каиды») воевало множество выходцев из России и других стран бывшего СССР, возвращение этой опьянённой кровью и насилием орды в «родные палестины» было всего лишь вопросом времени.

Российские ВКС стали главным тараном по сокрушению террористических банд в Сирии. В 2015 – 2016 годах бомбоштурмовые и ракетные удары наносились не только по игиловскому «интернационалу», но и по боевикам-туркоманам, поддержанным Анкарой.

Ещё до покушения на Андрея Карлова было известно, что угрозы убийства российского дипломата фиксировались чуть ли не за полгода до трагедии, а вокруг российского посольства уже несколько месяцев бесновалась толпа, возмущённая успехами российской авиации в Сирии.

По свидетельствам очевидцев, беснующиеся выкрикивали ровно те же лозунги, что и Алтынташ во время теракта, что и официальная турецкая пресса, когда речь заходит о войне в Сирии, проливая лицемерные слёзки над детьми Алеппо.

Истерию толпы у российского посольства в Анкаре подстегнули два события: сбитый турками в ноябре 2015 года российский фронтовой бомбардировщик Су-24 и успешная операция сирийских войск (при активной помощи российской авиации) по взятию Алеппо в декабре 2016 года.

Эти события вызывали настоящий шквал ненависти и протестов в режиме нон-стоп у стен российского посольства в Анкаре и генконсульства в Стамбуле.

По словам наблюдателей, толпа забрасывала территорию российских дипмиссий «расчленёнкой» из кукол, облитых красной краской, а безопасность посольства в то время обеспечивал спецотряд полиции Анкары, в котором служил будущий убийца посла.

Группа этого спецотряда должна была охранять Андрея Карлова во время проведения выставки в музее, поскольку только они имели право ношения и применения оружия во время инцидента. И тут снова возникает масса вопросов, самый мягкий из которых: злой умысел или непрофессионализм? Любой ответ будет не в пользу этой турецкой спецслужбы.

Удивляет поведение Алтынташа во время теракта. В музей он проник в костюме, при значке спецотряда полиции. После убийства Карлова у него было полно времени, чтобы скрыться. Но вместо спасения Алтынташ принялся срывать со стен и крушить экспонаты на месте преступления.

Турецкие оперативники имели возможность его обезвредить и без убийства, однако прокурор в обвинительном заключении написал, будто «даже если бы убийцу задержали живым, он всё равно бы не предоставил информацию». Источник этой сногсшибательной аналитики турецкий прокурор предоставить не потрудился, из чего следует, что заключение не является юридически обоснованным.

То, как эрдогановские следователи связали Алтынташа с проповедником Гюленом, также выглядит крайне неубедительным. По их данным, террорист посещал сходки «гюленистов» в 2013 году, когда учился в полицейской академии, но затем отошёл от движения, но не разорвал с ним связь, получив якобы задание «внедряться в другие группы под видом обычного гражданина». Доказательств, опять же, никаких.

То, что Алтынташ никакой не «гюленист», а, скорее всего, «нусрач», говорят установленные факты: террорист сошёлся с имамами-фундаменталистами и в его речах стала всё чаще проявляться религиозная нетерпимость, а вопли, с которыми он носился по музею после убийства, свидетели опознали как слова гимна «Джебхад ан-Нусры».

Примечательно также, что убийство Андрея Карлова моментально получило одобрительные отклики в соцсетях на аккаунтах ИГИЛ и «Аль-Каида».

При обыске на квартире Алтынташа полиция нашла в компьютере ниточки, ведущие к этим террористическим организациям, однако следствие оставило их без внимания.

Зато Эрдоган, комментируя ЧП по горячим следам, провидчески заявил, что убийство российского посла – это дело «гюленистов», а всякие там отсылки к «Аль-Каиде» и ИГИЛ – обычные попытки запутать следствие и навести тень на плетень.

Таким образом, турецкая фемида «всего лишь» отработала заказ Эрдогана. Характерно, что реакция мировых СМИ на приговор турецкого суда весьма однозначна: дело сфабриковано, виновные назначены. Собственно, сомнения в справедливости суда высказывались и раньше.

Реакцию МИД России на приговор турецкого суда можно охарактеризовать как сдержанную. В ведомстве отдали должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению теракт, но также напомнили: Россия по-прежнему считает, что значительную долю ответственности за это преступление «несут определённые круги», которые накануне убийства Карлова «искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии».

Российский МИД также выразил надежду, что сотрудничество между нашими спецслужбами по расследованию дела об убийстве российского дипломата будет продолжено.

Из чего видно, что Россия не считает дело Карлова закрытым, и в вежливой форме напоминает турецким «партнёрам», где на самом деле следует искать убийц российского посла.

Столь мягкая реакция объясняется тем, что приговор вымышленным «гюленистам» совпал с онлайн-церемонией начала основного этапа строительства турецкой АЭС «Аккую» с участием глав России и Турции, но хотя бы утешает тот факт, что МИД РФ демонстративно не купился на подсунутую эрдогановскими судьями мякину.

«Я уверена, что это дело никогда не будет раскрыто. Сначала я надеялась, но сейчас думаю, что нет. Рано или поздно просто найдут какого-то стрелочника или скажут, что это был террорист-одиночка», — заявила в интервью Би-би-си вдова посла Марина Карлова.

Надо думать, что лучшей ответкой России за смерть своего дипломата будет дальнейшая утилизация бармалеев-туркоманов, поддерживаемых Анкарой в Сирии.

Андрея Карлова, скорее всего, убили в отместку за усилия российских ВКС и сирийских войск в деле сокращения террористического поголовья, и придумать что-то лучшее, чем срыв экспансионистких устремлений Эрдогана в Сирии вряд ли удастся.