Турция пытается устроить «Нагорный Карабах» в Центральной Азии

12.05.2021, Москва, Айнур Курманов

В момент эскалации приграничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном с 29 апреля по 1 мая Турция попыталась опосредованно вмешаться в ситуацию, предложив Бишкеку своё вооружение. Этим Анкара показала способность оказать свою «братскую» помощь и одновременно вымостила дорогу для американцев в деле углубления противоречий между членами ОДКБ, а также для улучшения позиций в процессе ведения переговоров по размещению новой базы НАТО в целях размещения выводимых войск и ударной авиации из Афганистана.

Щедроты неоосманистской Турции заключались в готовности предоставить «любую требующуюся военную помощь» — от РСЗО и беспилотников Bayraktar TB2, и даже до выделения личного состава турецкой армии. Понятно, что реальные воинские подразделения кроме спецназа Анкара перебросить физически не может, но выдать в качестве кредита или даже бесплатно часть своих вооружений вполне способна. Даже само такое заявление уже обеспечило османским реваншистам определенные дипломатические и пропагандистские преференции.

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РСЗО Т-122 Sakarya.

Это, кстати, первое проявление военно-политической солидарности в рамках созданной в Туркестане в конце марта по инициативе Нурсултана Назарбаева Организации тюркских государств. Турция, пользуясь данной площадкой, уже вмешивается во внутренние дела стран Центральной Азии под видом выполнения союзнических обязательств и как бы предлагает на примере поражения Бишкека быстрее формировать своё тюркское НАТО или единую «армию Турана».

Если Реджепу Эрдогану удастся навязать Садыру Жапарову свои «подарки», то это будет серьезным вызовом и сработает на дальнейшую эскалацию конфликта с Таджикистаном. Ведь сейчас нынешнее киргизское руководство будут активно окучивать различные доброхоты с Запада, а также внутренние националистические силы и группировки с целью внушить мысль о важности и необходимости реванша в противостоянии с Душанбе. По сути, Анкара старается сейчас воспроизвести «Нагорный Карабах» только уже в Центральной Азии, где роль армян будут играть таджики.

В этом и заключаются серьезные угрозы как для интересов России, так и для всей сложившейся геополитической конструкции региона, ведь Киргизия сейчас является самым слабым её звеном. «Униженную» страну сейчас легко выбить как через возможную новую «цветную революцию» или через массовые беспорядки оскорбленных поражением патриотов, так и посредством перетягивания нынешнего президента в стан противников Москвы и Пекина.

Турецкий беспилотник TAI Anka-S.

Не зря же новый президент Киргизии так активно поддержал инициативу создания Организации тюркских государств.

«Многогранная деятельность Тюркского совета, его место и авторитет на международной арене требуют формального преобразования Совета в Организацию тюркских государств, считая, что это положительно скажется на укреплении её позиций на международной арене и будет стимулировать расширение сферы деятельности. Во вторую очередь, после завершения преобразования Совета в Организацию тюркоязычных государств интерес других стран возрастет и количество желающих присоединиться к Организации или получить статус наблюдателя увеличится», – указал на саммите в Туркестане этот новоявленный сторонник «тюркского мира».

Не надо забывать, что, как и Никол Пашинян, Садыр Жапаров возвысился на волне протестов и волнений и является типичным авторитарным национал-популистом, который способен в угоду политической конъюнктуры и играя на настроениях толпы поднять лозунги перевооружения армии при поддержке турецких «братушек» в целях обеспечения безоговорочной победы над персоязычным противником. Это может сплотить вокруг трона определенные группы и даст ему какую-то поддержку в ситуации развития серьезного внутреннего социально-экономического кризиса.

Сейчас обнищанием киргизов уже пользуется Анкара и ее сателлиты, отправляя гуманитарные грузы и продовольствие, стремясь заполучить симпатии населения в пользу новоявленного Союза тюркоязычных государств. Проблема усугубляется большим числом жителей Баткенской области КР, оставшихся без жилья и имущества в результате пожаров и грабежей во время приграничного конфликта, так как десятки сёл были обстреляны и заняты таджикскими войсками. Напомним, что число пострадавших с киргизской стороны в результате противостояния возросло до 149, а погибших — до 34. Этими социальными бедами сейчас и пользуются различные внешние и внутренние силы.

Правда, для резкого геополитического поворота у Бишкека нет сейчас свободного пространства для маневра, так как он оказался зажат между Ташкентом и Душанбе, с одной стороны, а Москва и Пекин не дадут сейчас впасть новому киргизскому руководству в откровенный авантюризм. А более жесткий и централизованный режим Таджикистана и вовсе не представляет из себя «местную Армению», оказавшись более сильным, имея военный опыт еще гражданской войны 90-х годов.

Неблагоприятно для правящей элиты Киргизии оборачивается и позиция руководства Узбекистана, которое оказалось разозлено тем, что ранее принятые соглашения в марте этого года о демаркации границ были дезавуированы в апреле Бишкеком. Садыр Жапаров сам летал до этого в Ташкент, где после переговоров с Шавкатом Мирзиёевым заявил о том, что все спорные территориальные вопросы теперь разрешены «на сто процентов». Тогда стороны договорились, что Узбекистану отойдет плотина Андижанского водохранилища, а Кыргызстан получит в ответ до 1 тысячи гектаров земли.

Однако данное решение не поддержали местные киргизы из Ошской области, которые стали проводить бессрочные митинги аккурат в конце апреля и требовать отмены соглашения. 25 апреля глава ГКНБ республики и глава делегации в комиссии по демаркации границ Камчибек Ташиев прибыл на такой бессрочный митинг, где заявил, что руководство расторгнет договор. «Мы не с неба свалились. Требование народа – это высшее требование для нас. Вы просите не отдавать Кемпир-Абад, значит, мы не будем его отдавать», – отметил председатель данной спецслужбы.

Уже будучи в городе Ош Камчибек Ташиев пообещал провести очередные переговоры с узбекской стороной, так как из 1378 километров остались не демаркированы участки на протяжении около 200 километров и на них также периодически возникают споры и перепалки, способные вызвать вооруженный конфликт. Поэтому в данной ситуации Ташкент и Душанбе оказались ситуативными союзниками и возможно даже согласовывали свои действия во время приграничного вооруженного конфликта 29 апреля – 1 мая.

Поэтому нужно вести речь не о конфликте тюркоязычных народов с персоязычными таджиками, а о серьезных противоречиях между «независимыми» странами Центральной Азии из-за водных и земельных ресурсов в Ферганской долине, являющейся сейчас настоящей пороховой бочкой. И тюркоязычные узбеки и киргизы, являясь мусульманами сунитами, точно также могут проливать кровь друг друга в случае обострения ситуации.

Настоящим ударом для Анкары и Вашингтона, а также предостерегающим фактором для Бишкека стало и последнее заявление министерство обороны Узбекистана, в котором было сказано, что «Оборонная доктрина республики не предусматривает размещение иностранных военных баз в стране». Это явно спутало карты тех, кто надеялся разместить базу НАТО в этой стране и тем самым повлиять на позицию руководства Киргизии и Казахстана. Теперь Ташкент будет блокировать любую военную помощь Анкары для Бишкека даже в рамках Организации тюркских государств, так как она может в итоге обернуться и против него.

То есть сейчас у горячих голов в Киргизии оказались пока связаны руки, так как они попали в изоляцию кроме экономической поддержки со стороны Нур-Султана, а инициативы Турции повисли в воздухе. Но никто не даст гарантий, что ситуация не сможет измениться в перспективе, так как пропагандистский, политический и финансовый нажим коллективного Запада на руководство бывших советских среднеазиатских республик усиливается, как и продолжаются попытки новых провокаций на границах и внутри этих стран.

Турецкий беспилотник Bayraktar tb2.

Поэтому необходимо активное политическое вмешательство Москвы как суперарбитра в происходящие процессы в Центральной Азии, чтобы не заморозить конфликты, а постараться разрешить их на дипломатическом, а затем и на социально-экономическом уровне, чтобы лишить Анкару и Вашингтон базы для создания нового «Нагорного Карабаха». Поэтому не случайно по инициативе российской стороны уже 10 мая состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым.

«Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова оказать Кыргызской Республике необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата президента Киргизии о состоявшемся разговоре. По итогам этих переговоров Садыра Жапарова пригласили приехать с рабочим визитом в российскую столицу, чтобы обсудить целый комплекс вопросов экономического характера и взаимоотношений с соседями по региону.

Возвращение России всерьез и надолго в Центральную Азию благотворно скажется на ситуации и станет залогом мира и процветания для населяющих её народов, которых сейчас пытаются столкнуть лбами мечтатели возрождения Османской империи и «доброжелатели» из-за океана.