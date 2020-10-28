Турция пыталась интегрировать Крым в состав тюркского пространства

28.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Анкара не хочет признавать Крым российским, но при этом не горит желанием считать полуостров украинским.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

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По его словам, Турция проводит крайне активную внешнюю политику в отношении тюркского пространства.

«Турция много делала для интеграции Крыма в состав тюркского пространства до того, как полуостров воссоединился с Россией. И очевидно, что стремительное воссоединение на фоне общего ликования крымчан не устраивает правящую турецкую элиту, часть из которой пропагандирует консервативные, часть — пантюркистские взгляды», – отметил политолог.

Он напомнил, что Турция с самого начала выступала довольно непримиримо в отношении воссоединения Крыма с Россией, называя это «аннексией».

«Анкара заняла такую позицию, что и Киев, в вопросе непризнания Крыма российским. Но вот в отношении принадлежности Крыма они не были солидарны и не будут», – считает Аватков.