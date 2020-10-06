Турция рискует перейти красные линии в ближнем зарубежье России

06.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В нынешнем обострении ситуации вокруг Нагорного Карабаха, где при поддержке Турции Азербайдажан начал наступление, ни Баку, ни Анкара пока не переступили красные линии, очерченные Москвой

Об этом в беседе с Независимой газетой» заявил турецкий политолог турецкий политолог Керим Хас, подчеркнувший, что Южный Кавказ и Нагорный Карабах «являются зоной так называемой первичной ответственности России».

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«Это уже не дальние подступы, а ближнее зарубежье», – отметил Хас.

По его словам, Москва будет максимально стараться не допустить вмешательства Анкары в таком масштабе, как это происходит в сирийском и ливийском театрах боевых действий.

Эксперт признает, что боевые действия в Карабахе «происходили и до сих пор продолжаются при подстрекательстве и подталкивании Турцией Азербайджана к более активным действиям», а также добавил, что за первые девять дней кризиса не было телефонных переговоров президента РФ с лидерами Азербайджана и Турции.

«Это наводит на мысль о том, что у Москвы есть некоторые красные линии, которые ни Анкара, ни Баку пока не переступили. Более того, в этом конфликте Кремлем еще не показан красный свет. Пока что скорее это желтый – и то в мигающей стадии», – считает политолог.

При этом он говорит, что у Москвы есть ряд серьезных претензий к политике Еревана.

«Москва, таким образом, использует Баку для того, чтобы, возможно, политикой кнута и пряника ослабить Пашиняна как политическую фигуру со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому можно предположить, что Москва позволит Баку (и негласно Анкаре) занять некоторые территории и добиться «победы» на земле, чтобы Ереван еще прочнее был поставлен в зависимое от Москвы положение. Пока, как представляется, развитие событий устраивает российскую сторону, ведь в противном случае Кремль нашел бы способы организовать и переговорный процесс, и налаживание мирного диалога», – говорит собеседник «НГ»

Также он прогнозирует, что в случае перехода российских красных линий Турция может получить сильный военно-политический ответ в сирийской провинции Идлиб.

«Учитывая то, как разворачивается ситуация, скорее всего объемного и всепоглощающего пожара на Южном Кавказе в ближайшее время не произойдет, ведь пока Москву и Анкару устраивает то, как развивается кризис. Однако это может измениться, если Турция перейдет красные линии России в регионе», резюмирует Хас.