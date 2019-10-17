Турция собралась присоединить к себе часть России

17.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Министр обороны Турции Акар Хулуси в своем блоге опубликовал карту, на которой турецкими значатся территории других государств – Болгарии, Греции, Сирии, Ирака и Грузии.

В подписи к карте говорится о территориальных претензиях Турции на эти земли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не держим глаз на чужие земли! Мы просто заберём то, что нам принадлежит!», – написал Хулуси.

Публикацию Хулуси в своем блоге гневно оценил грузинский политолог Шота Апхаидзе.

«Кебабом воняет! Кому-то не живётся спокойно! Желательно устроить массовую туристическую поездку в одну сторону Анкара – Алтай! Агрессивные намерения министра обороны Турции в отношении Грузии и других соседей – скандал», – заявил политолог.

Позже Хулуси опубликовал еще одну карту, где его аппетиты расширились и на часть Китая и Российской Федерации. Глава Минобороны Турции предложил создать из аннексированных земель «соединенные штаты».

«Под крышей Турецкой Республики: Турция – Азербайджан – Венгрия – Нахичевань – Пакистан – Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Киргизстан – Казахстан – Монголия. Будут соединенные штаты», – считает турецкий миниср