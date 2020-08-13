Турция совершила акт агрессии против Греции и предложила переговоры

13.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Турецкое научно-исследовательское судно «Орук Рейс» в сопровождении военных кораблей начало сейсморазведку шельфа вблизи греческого острова Кастелоризо и в территориальных водах Греции.

Одновременно с этим президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган предложил средиземноморским странам сесть за стол переговоров.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Анкара заговорила о переговорах, по сути, совершив акт агрессии, бесцеремонно войдя в чужие территориальные воды с целью разведки континентального шельфа на наличие углеводородов. Впрочем, незаконными эти действия кажутся Греции и международному сообществу, которое передало Афинам суверенитет над островами Эгейского моря согласно Парижскому договору 1947 года, но не Турции, которая тогда подписывать этот документ не стала. И турки в свою очередь считают 200-мильную территорию от побережья Малой Азии своей.

«Средиземноморье шаг за шагом, «Орук Рейс» делает снимки нашего моря, – прокомментировал ситуацию в своем твиттере Министр энергетики Турции Фатих Донмез. – До 23 августа в Средиземном море будет проложена 1 тысяча 750 километров сейсмического кабеля для объемных сейсмических исследований. Путь открыт, а энергии много».

В то же время, видя, что напряжение вокруг происходящего нарастает, и что не только Греция готова противодействовать замыслам Анкары, но и Франция, Египет и Израиль, с которыми Афины провели экстренные переговоры, Эрдоган решил подсластить пилюлю, предложив всем возможным сторонам конфликта сесть за стол переговоров.

«Турция не претендует на чьи-либо законные права, территории и море, – заявил турецкий лидер. – Но мы не позволим ограничивать нас в правах на что, что нам принадлежит. Турция продолжит претворять свои планы в жизнь, в том числе в дипломатии до тех пор, пока не возобладает здравый смысл».

При этом ситуация в Эгейском море действительно накалена до предела. И в первую очередь из-за постоянных провокаций турецких властей. В частности накануне Береговая охрана Греции была вынуждена открыть огонь по турецкой лодке, перевозившей мигрантов из Турции на ее территорию. По греческой версии после предупредительных выстрелов судно покинуло греческие территориальные воды, по турецкой – после огня на поражение оно затонуло, а ее экипаж и пассажиры, которых удалось спасти турецким катерам, получил ранения, один из пострадавших – серьезные.