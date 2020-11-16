16.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Нагорный Карабах, Политика, Россия, Турция
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«Турция стала региональной сверхдержавой» – Пушков


Несмотря на то, что Турция фактически стала крупным и сильным региональным игроком, Россия сумела получить победу в Нагорном Карабахе.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил российский сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция – это крупный, активный региональный игрок, я её уже называю региональной сверхдержавой. Ясно, что она никуда не уйдёт, я не думаю, что Турция посыплется. У неё есть свои проблемы в экономике, но всё-таки это достаточно мощная страна, и на сумму каких-то ограниченных операций в ограниченном регионе – Турция не пойдёт в Латинскую Америку и на Дальний Восток. Её интересует зона от Марокко до Пакистана», – сказал сенатор.

Также он подчеркнул, что в Нагорном Карабахе Россия поступила грамотно и получила «победу по очкам».

«Я думаю, что мы должны учитывать, что Турция – новый игрок в этой зоне. Мы смогли найти оптимальное решение – в Карабахе не турецкие миротворцы, а наши, хотя они очень этого хотели. Хотя они и говорят о турецких миротворцах, на самом деле там турецкие наблюдатели, более того, которые будут находиться на территории Азербайджана, их не будет на территории Карабаха.


В боксе это называется «победа по очкам». Но при этом не стояла задача нокаутировать другие страны, самим утвердиться исключительно в качестве единственной силы. Потому что мы должны быть реалистами, а реализм состоит в том, что нужно учитывать возникновение других центров силы», – добавил сенатор.

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