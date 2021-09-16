Турция строит в Киргизии плацдарм против России

16.09.2021 00:46 (Мск), Бишкек, Айнур Курманов

Киргизия становится настоящим плацдармом по расширению влияния Турции в Центральной Азии. Да, есть, конечно, и Казахстан, который идет впереди интеграционных процессов по созданию Организации тюркских государств, но Бишкек в этом случае удобен, так как находится в центре региона и на пересечении важнейших маршрутов. Плюс территориальный конфликт с Таджикистаном дает привлекательную возможность Анкаре разыграть и тут карабахский сценарий.

Поэтому сейчас и идет интенсивный процесс сближения и проникновения турецкого капитала. Подтверждением тому служит приезд на прошлой неделе вице-президента Турции Фуата Октая, который принял участие в очередном совещании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Помимо этого, в Бишкеке состоялся еще и бизнес-форум, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Киргизией и Турцией.

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Вице-президент Турции Фуат Октай и президент Киргизии Садыр Жапаров

Последнее мероприятие было призвано усилить позиции турецких бизнес-структур и ускорить рост взаимной торговли. Торжественное открытие новых больниц и школ, как например школы «Маариф» в столице республики, должно формально укрепить связи в сфере культуры и образования и особую роль Турции, оказывающей гуманитарную помощь. Но на практике это и есть инструмент мягкой силы по привязыванию правящей элиты и части населения к неоосманистской колеснице Эрдогана.

Вице-президент Турции Фуат Октай и премьер-министр КР Улукбек Марипов

Вышестоящие киргизские чиновники и рады этому, наивно надеясь получить порцию финансовой помощи и одновременно сыграть в излюбленную многовекторную политику, думая, что Турция может стать настоящей геополитической альтернативой России и Китаю в регионе. Для этого в ход идет лесть и заявления о больших ожиданиях от такого сближения. Так, премьер КР Улукбек Марипов не просто рассыпался в любезностях, но и назвал турецкую республику стратегическим партнером.

«Турецкая Республика является одним из крупных торгово-экономических партнеров республики. Мы можем научиться многому у турецкой стороны. В Кыргызстане работает много турецких компаний, они вносят значительный вклад в развитие экономики страны. Мы должны развивать наши взаимоотношения, привлекать инвестиции. Необходимо приложить усилия, чтобы довести уровень товарооборота между нашими странами до 1 млрд долларов», — указал Марипов.

Помимо прочего, он предложил от лица властей сформировать в ближайшее время кыргызско-турецкий фонд развития по примеру того, который уже создан с Россией, и предполагается создать еще с соседним Узбекистаном и Венгрией. Подобная структура, по мнению Бишкека, должна закольцевать страны Центральной Азии с Анкарой в преддверии саммита Организации тюркских государств, который должен пройти в конце этого года в Стамбуле.

Также правительство КР рассчитывает, что турецкие капитаны бизнеса сейчас вложат свои инвестиции в горнорудную отрасль, туризм, энергетику и здравоохранение. В ответ на это окружение Эрдогана не скупится на обещания, и Фуат Октай пророчит Бишкеку буквально золотые горы в случае дальнейшего экономического и политического сближения в рамках тюркского интеграционного процесса.

«Кыргызстан является для нас стратегическим партнером, мы братские народы. Мы готовы приложить усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе привлечения инвестиций в КР. По итогам восьми месяцев 2021 года товарооборот составил 509 млн долларов. По сравнению с прошлым годом он вырос на 78%. Есть цель — довести уровень товарооборота между нашими странами до 1 млрд долларов, и это только первая цель. Дальше мы должны работать над тем, чтобы достигнуть товарооборота в 5 млрд долларов. Сегодня в Кыргызстане работает 300 компаний турецких предпринимателей, но наш потенциал намного выше. Наши предприниматели готовы реализовывать самые смелые проекты в КР, надеемся на поддержку кыргызской стороны. Мы готовы развивать сотрудничество в сфере гидроэнергетики и поддержать проект по строительству ГЭС на реке Нарын», – отметил в своей речи турецкий вице-президент.

В действительности Анкара попросту сейчас беззастенчиво пользуется тяжелой кризисной ситуацией в Киргизии, которая прошла через новую «цветную революцию», значительно пострадала от пандемии и оказалась перед чертой настоящей социально-экономической катастрофы. В пользу Эрдогана сыграло и поражение Киргизии в пограничной войне с Таджикистаном в конце апреля этого года, вызвавшее волну национал-патриотизма.

Как известно, президент турецкой республики «по-братски» сразу же предложил военно-техническую помощь и поставки БПЛА и тактических средств ПВО для эффективного противостояния таджикским вооруженным силам. Игра на этих настроениях осуществления реванша и на горечи, связанных с большими материальными и людскими потерями, эффективно продолжается, когда турецкая сторона показательно восстановила дома в нескольких сожженных приграничных сёлах.

Этим достигается не только привлечение симпатий рядовых киргизов, но и параллельно производится рекогносцировка местности, как будущего театра боевых действий. Наверняка со строителями на юг республики приехали и многочисленные представители турецких спецслужб, и военные советники. Для Турции этот конфликт действительно подарок судьбы, так как открывает широкие перспективы навязывания карабахского сценария с целью подрыва стабильности в Ферганской долине и в регионе в целом.

Подобным планам способствует и деградация системы госуправления и повальная коррупция, создающая возможность размещать кого угодно и использовать горные массивы республики в своих военно-политических целях. Примером может послужить факт, озвученный на телевидении российским политологом Каринэ Геворгян о том, что целые населенные пункты за деньги предоставлены в распоряжение афганцам, бежавшим от наступления талибов.

«Мне прислали интереснейшее видео из Киргизии, где я вижу, что некоторые сёла там почти целиком выкуплены, если так можно выразиться, беженцами из Афганистана. Это вызывает огромное беспокойство», – указала Каринэ Геворгян.

Среди таких «беженцев» наверняка много бывших или действующих боевиков из различных северо-афганских террористических группировок, имеющих боевой опыт и которых могут использовать внешние силы, в том числе и турецкие, для осуществления диверсий и акций в сопредельных странах.

Эта тенденция очень тревожна, так как уже с территории Киргизии может исходить угроза в случае серьезного укоренения пантюркистов, которые сейчас делают ставку и на панисламизм в регионе. Бишкеку важно понять, что за «братскими» объятиями Анкары скрываются на самом деле интересы Великобритании и США, рассчитывающих внести раскол в кыргызско-российские отношения и устроить управляемый хаос в регионе.

Задача Турции «подложить свинью» Москве и Пекину как в самом Афганистане, поэтому идет сейчас торг между Анкарой и Талибаном о предоставлении под контроль столичного аэропорта, так и, по возможности, во всех бывших советских республиках Средней Азии. Киргизия в этом случае является самым слабым звеном в цепи новообразованных республик после распада СССР, которая лучше всего подходит в качестве такого трамплина по распространению пантюркизма и неоосманизма.

Этот процесс интенсивного сближения Бишкека с Анкарой явно противоречит интеграционным процессам в рамках ЕАЭС, а также интересам России и Китая в регионе, которые после ухода американцев из Афганистана становятся главным оплотом стабильности и мира. В связи с этим, по моему мнению, сейчас необходимо активно разъяснять киргизскому народу, раз это не может сделать их собственное правительство, что Турция, на самом деле, являясь агентурой Запада, проводит интересы своих друзей по НАТО, и наоборот, именно Россия является стратегическим партнером и гарантом безопасности республики.

Иначе существует большая угроза заполнения информационного пространства пропагандистскими байками неоосманизма, которые способны быстро видоизменить сознание местного населения и представить агрессоров «братьями».