Турция в Карабахе закладывает фундамент антироссийского пантюркистского альянса

17.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Эрдоган осуществил свой визит в Азербайджан 15 и 16 июня аккурат сразу после саммита НАТО с целью показать Западу и в первую очередь Вашингтону свою важную роль, которую он осуществляет по продвижению интересов альянса и США на южном Кавказе.

Кроме этого, посещение Шуши, отбитого у армян во время последней Карабахской войны, призвано показать торжество неосманизма и окончательное закрепление Турции в регионе.

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Собственно, этого не скрывают и ближайшие соратники турецкого президента. Так, официальный его представитель Ибрагим Калын заявил следующее: «После саммита НАТО мы едем в Шушу, историческую и культурную столицу Азербайджана. Этот визит, венчающий победу в Карабахе, еще больше укрепит и углубит турецко-азербайджанские связи. История Кавказа переписывается с верой, настойчивостью и мужеством».

И действительно, Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган подписали эпохальную Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая стала одним из самых крупных соглашений между двумя странами. Надо отметить, что Шуша, где проходили переговоры, находится всего в 10 километрах от столицы НКР — Степанакерта. Ее называют ключевым городом в регионе, и осенью прошлого года она оказалась в руках азербайджанских войск в результате ожесточенных боёв.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны обязались оказывать друг другу помощь в случае возникновения угрозы со стороны третьего государства. В свою очередь Анкара обязалась в самое ближайшее время открыть в Шуше своё консульство, а также обещала раз и навсегда избавить Нагорный Карабах и сам Азербайджан от угрозы повторения оккупации. Понятно, что речь тем самым шла о невозможности осуществления армянами реванша, так как теперь республику будут защищать турецкие «братушки».

Переоценить эту декларацию вообще сложно, так как она заложила дорожную карту взаимного сотрудничества на десятилетие вперед в деле выстраивания собственной системы региональной безопасности. Коснулись стороны и темы укрепления экономических и транспортных связей, а также налаживания связей с другими близлежащими странами Кавказа и соседней Центральной Азии. Важнейшим пунктом является и стремление открыть так называемый Зангезурский коридор между Турцией и Азербайджаном, который должен быть закреплен железнодорожным путем по линии Нахичевань — Карс.

Но пикантность ситуации заключается в том, что он должен пройти по исторической и государственной территории Армении и большой вопрос согласится ли Ереван на такой коридор. Принудить его может либо военная угроза, либо дипломатическая договоренность в обмен на Лачинский коридор, соединяющий оставшуюся часть Нагорно-Карабахской республики с Арменией.

Возможно с этой же целью в соглашении указан порядок координации деятельности силовых и управленческих структур вооружённых сил двух стран и совместные усилия по переформированию и модернизации азербайджанской армий в соответствии с современными требованиями. Указана в декларации и последовательность действий в момент нападения или ярко выраженной опасности таковой со стороны противника. По сути, это явная угроза Армении.

Не зря Ильхам Алиев попытался похвалиться, сказав: «В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь».

Правда, в документе сказано, что что «военно-политическое сотрудничество, развивающееся между двумя государствами и отвечающее их интересам, не направлено против третьих государств». Эрдоган постарался подсластить пилюлю еще и своей репликой о том, что «сделает всё от неё зависящее для нормализации отношений с Арменией». Но Ереван воспринял эту встречу в Шуше и принятие декларации как мероприятие, направленное против него. МИД Армении осудил исторический визит Алиева и Эрдогана в Карабах, назвав его «провокацией против мира и безопасности».

И такие опасения Еревана и Степанакерта не лишены основания, так как декларация предусматривает и создание в Азербайджане турецких военных баз, а совместные вооруженные силы могут быть применены теперь для «освобождения» оставшейся части НКР или для пробития того самого Зангезурского коридора. Фактически подписанием Шушинской декларации создается противовес ОДКБ на Южном Кавказе, так как его участником становится страна НАТО.

Военный союз между Турцией и Азербайджаном также становится фундаментом для формирования в будущем декларируемой Анкарой на всех уровнях «армии Турана». Это яркий пример для всех стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ), созданной на саммите в казахстанском Туркестане 31 марта этого года. Не исключено, что какие-то положения о военной взаимопомощи будут включены и в программный текст ОТГ во время уже осеннего саммита, намечаемого в Стамбуле.

Помимо прочего, сам визит Эрдогана в Карабах и провозглашение Шуши культурной столицей Азербайджана является откровенной демонстрацией силы, так как тем самым Турция устанавливает своё господство в регионе. Неоосманистская верхушка этим хочет показать после переговоров с Байденом на саммите НАТО, что Анкара выполняет важнейшую роль в интересах Альянса и США в деле выдавливания России и изоляции Ирана.

Хотя сама речь Эрдогана была дружелюбной в отношении Тегерана и Москвы и даже была направлена якобы на укрепление шестисторонней платформы с целью установления стабильности и добрососедских отношений, в действительности его политика и Шушанская декларация способствуют географическому отделению Ирана от России, так как по сути перерезаются сухопутные и морские транспортные пути.

Очевидно также всем, что турецкий правящий класс старается использовать Азербайджан как плацдарм для ведения дальнейшей экономической и военно-политической экспансии в прикаспийских странах и речь идет, в первую очередь, о Казахстане и Туркмении. Поэтому в заключении переговоров в Карабахе «султан всех тюрков» не случайно коснулся темы инвестиций его страной и Азербайджаном в нефтегазовые проекты других государств.

«Мы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудили сегодня вопрос совместного инвестирования в третьи страны компаниями SOCAR и TPAO в случае необходимости. Думаю, что мы продолжим работу над этим вопросом и дальше», – сказал Эрдоган во вторник в Шуше по итогам переговоров с Алиевым. Из этого явствует, что речь идет о развитии транспортного хаба через Каспий и зацикливания всех республик Центральной Азии на турецкие энергетические маршруты.

Очевидно, что успешные переговоры между Анкарой и Баку ведут к геополитической перекройке обширных территорий, а сама Шушанская декларация является подготовкой к триумфальному восхождению Турции на саммите Организации тюркских государств, где она будет признана гегемоном всего «тюркского мира».

Все эти действия должны наконец-то привести к осознанию пантюркистской угрозы, так как на повестке поглощение возрождаемой Османской империей всей бывшей советской Средней Азии, где в Киргизии турки хотят повторить свой успех в Карабахе.

Подобное развитие событий в случае успеха могут усилить сепаратистские движения и в самой Российской Федерации, на что рассчитывают, как в Вашингтоне, так и в Лондоне.

Это требует немедленного переформатирования ЕАЭС и ОДКБ в более серьезные объединения, способные противостоять экспансии Турции, выполняющего, в свою очередь, роль тарана коллективного Запада в борьбе с Россией, Китаем и Ираном на Кавказе и в Центральной Азии.