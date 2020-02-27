Турция встала на защиту украинских экстремистов

27.02.2020, Киев, Игорь Петров

Деятельность запрещенного в России за экстремизм меджлиса должна быть вновь легализована, а главарям этой организации Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову разрешен въезд на территорию Крыма.

Об этом на форуме Age of Crimea в Киеве заявил посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гульдера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень грустно, что до сих пор руководители крымско-татарского сообщества, Мустафа-ага, Рефат-ага и другие не могут попасть к себе домой, в родную землю также очень грустно видеть, что меджлис крымско-татарского народа запрещен как экстремистская организация. Мы надеемся, что это изменится в будущем», – сказал посол.

По его словам, Анкара поддерживает территориальные претензии Украины к России относительно Крыма.

«Учитывая такую сложную картину, что делает Турция, чтобы помочь Украине? Что делает Турция, чтобы помочь крымским татарам? Чтобы помочь Украине на международной арене, когда Украина выдвигает резолюцию, Турция всегда поддерживает такие резолюции», – сказал посол.

Между тем, он дал понять, что не верит в возобновление легальной работы меджлиса в Крыму, поскольку в ближайшее время намерен помогать украинским властям строить городок для беглых меджлисовцев в Херсонской области.

«Я полечу в Херсон и завтра вместе с турецким агентством жилищно-коммунальных услуг и правительством Херсона мы будем осматривать места для сооружения мест размещения представителей крымско-татарского сообщества, которые были вынуждены убежать со своей собственной родины, Крыма, и переехать в херсонский регион», – сказал посол.