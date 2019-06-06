Турция втюхала Украине бесполезные беспилотники в обмен на «томос»

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская группировка в Донбассе экстренно требует пополнения бронетехникой, вместо этого официальный Киев тратил деньги на заказы по постройке катеров для ВМС Украины, лоббируя получения контрактов предприятиями Петра Порошенко, либо же закупал дорогостоящие беспилотники у Турции в качестве взятки для «томоса» и «автокефалии».

Об этом в эфире «ТРК Киев» заявил президент ассоциации производителей вооружений и военной техники Вадим Кодачигов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кодачигов пояснил, что сами катера не представляют ценности.

«Зачем нам корабли? Если нам торпеды, ракеты нужны, противокорабельные комплексы защиты, нам нужно защитить воздух!» – заявил он.

«А кто сказал, американцы?» – уточнил экс-руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

«Корабли? Пётр Алексеевич сказал, потому что у него судостроительный завод. Поэтому мы будем покупать корабли», – объяснил Кодачигов.

«Мы сейчас купили «Bayraktar» (турецкий ударный оперативно-тактический БПЛА, способный нести управляемые бомбы – ред.), мне чисто интересно, мы когда-нибудь его применим? Нет, не применим. Я вам сто процентов говорю, что «Bayraktar» никогда в зону «АТО» не вылетит и никаких задач там выполнять не будет. Это наша плата за томос, который нужен был до выборов.

Извините, «Bayraktar» – это как минимум 300-400 бронетранспортёров, которых у нас две с половиной тысячи не хватает на фронте», – добавил оружейник.