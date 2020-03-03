Турция ввязалась в открытые бои на стороне террористов

03.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Турецкие войска в Сирии помогают террористам не только артподготовкой, но и обеспечивают им в случае продвижения «турецкий зонтик» – закрепляя за собой захваченные территории и фактически выводя боевиков из-под удара сирийских и союзных войск.

Об этом в ходе прямого включения из сирийской провинции Идлиб в эфире телеканала «Россия-1» рассказал российский военкор Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить, как действуют террористы Хайят Тахрир аль-Шам, то тактика их довольно незамысловатая: сначала начинается артподготовка турецких военных, используют они как ствольную, так и реактивную артиллерию, причём используют высокоточные боеприпасы, это говорит о том, что финансовых ресурсов Турция не жалеет для того, чтобы бить по сирийской армии. Также используют РСЗО с кассетными боеприпасами, которые имеют осколочно-фугасную часть.

После этого боевики на максимальной скорости сближаются с сирийскими военными, они это делают для того, чтобы уже сирийская артиллерия не могла из остановить, по своим-то сирийцы бить не будут, и завязывают ближний бой, стараются гранатомётами и стрелковым КК оружием выбить бойцов правительственных сил с позиций для того, чтобы оперативно занять тот или иной район. А после происходит следующее: после этого боевики рассчитывают на «турецкий зонтик» – на то, что Турция заявит о своём присутствии в занятом боевиками районе, и тогда уже политически будет сложно бить по этому району. Всё-таки джентельменские соглашения и Сирия, и Россия, и Иран здесь, в отличии от Анкары, соблюдают.

Такая ситуация длится уже несколько недель, Анкара открыто поддерживает террористическую группировку Хайят Тахрир аль-Шам по сути для того, чтобы спасти штаб-квартиру бывшего филиала Аль-Каиды в Сирии. Анкара ввела на территорию сирийской провинции Идлиб пять батальонов тактических групп – это около 4 тысяч солдат и офицеров, порядка ста танков, две сотни бронемашин, десятки единиц ствольной и реактивной артиллерии, и вот ещё – беспилотники», – рассказал Поддубный.