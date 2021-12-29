Турция выделила деньги на превращение косовских боевиков в полноценную армию

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В ходе визита в Косово министр обороны Турции Хулуси Акар встретился с «премьер-министром» края Альбином Курти и «министром обороны» Армендом Мехаем.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Турция является большой поддержкой, другом и партнером Косово, – заявил по итогам встречи Курти. – Наши страны и народ традиционно имели тесные связи, и наши правительства тесно сотрудничали с момента провозглашения независимости».

Также лидер албанских сепаратистов поблагодарил Турцию и президента Эрдогана за их огромную поддержку независимости Косово и самого процесса признания. Подчеркнув, что Косово есть чему поучиться у Турции и турецких вооруженных сил, Курти выразил благодарность Анкаре за отличные военные программы и совместные учения, которые «предоставляют много возможностей для повышения квалификации» бойцов так называемых Сил безопасности Косово (FSK).

«Я особенно благодарен за турецкие пожертвования на нашу оборону в размере 1,3 миллиона долларов в 2021 году, а также за оборудование и обучение по всем направлениям. Надеемся, что мы продолжим работу по дальнейшему развитию нашего сотрудничества в этом направлении», – сказал Курти.

В свою очередь турецкий гость подчеркнул, что Турция приложила большие усилия для того, чтобы Косово заняло достойное место на международной арене. Он подтвердил свою неизменную поддержку евроатлантической интеграции края, преобразования FSK в полноценную армию и экономического развития Косово.