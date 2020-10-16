16.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Турция, Украина
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Турция является угрозой для Крыма – киевские эксперты


Турция выражает поддержку Украине и меджлисовцам потому, что имеет конкретные планы на Крым.

Об этом в эфире телеканала ZIK завили эксперты-международники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по мнению Николая Капитоненко, вопрос Крыма может быть поднят Турцией в случае, если его нынешний статус поменяется.

«Понятное дело, что крымский вопрос никогда не будет таким, каким он был прежде, до 14-го года. Когда Крым или если Крым вернется под контроль Украины, то этот вопрос потребует совершенно новых подходов по целому ряду вопросов – и по крымско-татарскому, и по автономии, и по местному самоуправлению, и по улаживанию проблем с другими государствами региона.

То есть здесь Турция наращивает свои возможности на эту ситуацию влиять, когда она в будущем возникнет. Поэтому их работа с крымскими татарами, с их поддержкой – это не альтруизм абсолютно, это долговременный расчет, который нам нужно понимать, мотивы Анкары, почему она это делает», – заявил Капитоненко.


С ним согласился, экс-депутат Верховной рады, эксперт по международным отношениям Евгений Добряк.

«Никакого альтруизма Турции по поводу Крыма нет и не будет. У них своя стратегическая задача по поводу Крыма, которая прописана в их стратегии национальной безопасности, и я вам скажу, в свое время в Украине, когда мы определяли внешние угрозы для Украины – это конец 90-х, начало «нулевых» годов, то в угрозах было записано и влияние Турции на вопросы крымско-татарского населения и их влияния на Крым и на Украину.

Даже Национальная академия Украины на оперативно-тактическом факультете, на кафедре иностранных языков изучался турецкий язык, где офицеры изучали язык для того, чтобы противодействовать определенным моментам и влияниям, которые были на то время», – отметил Добряк.

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