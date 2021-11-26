Турцию охватили протесты. Уцелеет ли режим Эрдогана?

Президент Турции Эрдоган спокойно игнорирует происходящие протесты в Анкаре и Стамбуле, обеспечивая огромные прибыли для экспортёров и договариваясь о миллиардных инвестициях со стороны арабских монархий. А тем временем лидеры оппозиции боятся инициировать массовые кампании протеста на фоне озлобления масс городского населения, призывая терпеливо ждать выборов.

Так или иначе, но обвал 23 ноября лиры на 18% и рост за последнюю неделю инфляции на 20% вывел на улицы крупных мегаполисов тысячи людей еще со вторника, и протесты пока до сих не прекращаются. Первые выступления начались уже вечером того же дня, как стало известно о новом витке падения лиры. Но наиболее крупными митинги и шествия были в среду 24 ноября.

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В этот день сотни активистов в основном левых организаций с плакатами, призывающими отправить правительство и президента в отставку, перегородили центральные проспекты Стамбула и силовикам пришлось с применением спецсредств разгонять протестующих. По данным полиции было задержано 43 человека, а в результате действия правоохранителей многие получили ранения и отравления перечным газом.

Разгневанные горожане скандировали: «В отставку правительство», «Мы не оставим нашу страну купцам грабителям и ворам». В основном протесты и стычки с полицейскими до утра развернулись в стамбульском районе Кадикьой. Что интересно, но в столкновениях с сотрудниками спецслужб в четверг 25 ноября приняли участие уже в основном женщины, так как отмечался Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении представительниц слабого пола.

Группа из нескольких тысяч человек, в основном женщин, направилась к площади Таксим в центре города, загороженная шлагбаумами на фоне значительного присутствия полиции. Спецподразделения применили газ и начали драку с протестующими после того, как силовики призвали толпу разойтись. Все активистки также постоянно скандировали лозунг «в отставку правительство», который стал главным требованием разбуженных улиц.

Примечательно, но это столкновение полиции с женщинами показало всем, что противоречия носят чёткий религиозно-идеологический и социокультурный характер, показывающий раскол общества на национал-консерваторов, выступающих за усиление позиций ислама и поддерживающих неоосманистский курс Эрдогана, и всех тех, кто выступает против такого поворота, начиная от либералов и республиканцев, и заканчивая левыми и ультралевыми.

При этом сам турецкий президент постарался всячески откреститься от нападок в том, что значительное количество убийств женщин стало прямым результатом его политики исламизации общества. «Насилие против женщин противоречит нашей религии, цивилизации и нашим ценностям», – говорится в обращении турецкого лидера, опубликованном в Твиттер.

Подобные реверансы он вынужден сейчас делать, пытаясь остановить падение рейтингов своей партии и не желая получить в качестве своих противников и значительную часть женщин, недовольных ростом цен на продукты питания и всех видов услуг.

Но все выступления, охватившие все крупные города страны, были неорганизованными и не получили пока массовой поддержки. И во многом это связано с нерешительной линией оппозиции, которая пока занялась парламентскими демаршами, пытаясь безуспешно оказать давление на Эрдогана. Так, Кемаль Кылычдароглу от лица Народно-республиканской и Мераль Акшенер от светской центристской «Хорошей партии» призвали депутатов провести немедленные досрочные выводы.

Кемалист Кылычдароглу даже выдвинул клич:

«Требование досрочных выборов – это требование всей нации».

Но в ответ Эрдоган заявил, что «президентские и парламентские выборы пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года». В связи с этим надежды верхушки объединенной оппозиции парламентскими методами заставить правящую Партию справедливости и развития (ПСР) пойти на уступки рухнули в одночасье.

В свою очередь на предложения начать масштабную кампанию по всей стране с требованием ухода новоявленного султана и его сторонников от власти, Кемаль Кылычдароглу ответил, что опасается провокаций со стороны режима и возможных массовых репрессий. Более того, потребовал от своих сторонников копить силы и дождаться даты голосования через два года, чтобы уже окончательно убрать со сцены ПСР.

Очевидно, что парламентская оппозиция боится перейти к решительным действиям после того, как она лишилась каких-либо позиций в армии и госаппарате после проведенной чистки в 2016 году в результате провалившегося путча военных и сторонников Фетхуллаха Гюлена. Не исключено, что светские националисты и либералы не получили поддержки и со стороны США и Запада, которые пока не заинтересованы в падении нынешнего турецкого суперарбитра.

Тем самым пока положение султана всех правоверных никак не было поколеблено. Внешне он сейчас излучает уверенность в своих силах и уверен в поддержке крупного турецкого бизнеса, обогатившегося в результате падения национальной валюты.

Еще бы, ведь обесценивание лиры привело к тому, что фондовый рынок Турции, на котором доминируют экспортеры, достиг в этом месяце своего лучшего результата за 12 лет. И для иностранных инвесторов, которые только что снова начали погружаться в дела, это открытие новых заманчивых перспектив.

В результате показатели акций таких экспортеров, как производитель стали Искендерун Демир (Isdemir) (ISDMR.IS) и производитель стекла Sısecam (SISE.IS) в ноябре на бирже Стамбула (.XU100) взлетели почти на 20%. Многие турецкие экспортеры извлекают выгоду из этой ситуации в сочетании с восстановлением мировой экономики в этом году после первоначального шока COVID-19. В компании Isdemir сообщили, что чистая прибыль в третьем квартале выросла на 657% по сравнению с годом ранее до 3 миллиардов лир (242,09 миллиона долларов), а прибыль Sisecam в третьем квартале в 1,35 миллиарда лир превзошла ожидания на 6,5%.

При этом «борьба за независимость» Эрдогана оборачивается тем, что, пользуясь дешевизной лиры, западные инвесторы начинают захватывать отечественный фондовый рынок. За семь дней, закончившихся 19 ноября, они купили турецких акций на сумму 384 миллиона долларов, в результате чего зафиксировали самый большой еженедельный приток за год, составивший 480 миллионов долларов по состоянию на 12 ноября, согласно данным Центрального банка. Общий объем чистых операций иностранных инвесторов за первые три недели месяца составил 1,14 миллиарда долларов.

«Поскольку иностранные инвесторы получают дешевые лиры на рынке свопов, они занимают средства и захватывают позиции на рынке. Я считаю, что Центральный банк не будет повышать ставки и продолжит их снижение. Это новая экономическая модель Турции; высокая инфляция, высокие уровни (доллар / лира), низкие процентные ставки», – прокомментировал ситуацию Дорук Озанер, управляющий фондом Istanbul Portfoy.

Поэтому, получив такие благоприятные возможности для покупки акций ведущих турецких компаний, большой бизнес США и Великобритании не допустит свержения Эрдогана, ставшего оплотом интересов их капитала. На их страже оказались, как не смешно, и его ручные муллы. Например, имам мечети Айя-София в Стамбуле Мехмет Бойнукалын выступил за снижение процентной ставки и полную ее отмену.

А тем временем, пока Эрдоган морочит головы оболваненным сторонникам пропагандой о возрождении Османской империи и религиозным неприятием ростовщичества, его начинают активно накачивать арабские шейхи капиталами и инвестициями. Так, Турция и Объединенные Арабские Эмираты подписали в среду соглашения об инвестициях в миллиарды долларов, в том числе в технологии и энергетику, после переговоров между президентом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом ан-Нахайяном.

При этом Центральные банки Турции и Эмиратов также подписали в среду соглашение о сотрудничестве. Центральный банк Турции ранее стремился заключить своповые сделки с другими странами в качестве источника твердой валюты для создания резервов и поддержки лиры, которая в этом году потеряла 45%. И оказывается уже есть соглашения об обмене на 6 миллиардов долларов с Китаем, 15 миллиардов долларов с Катаром и 2 миллиарда долларов с Южной Кореей на общую сумму 23 миллиарда долларов.

Но у каждой политики есть и оборотная сторона, так как стремление к снижению процентных ставок, направленное на ускорение роста, и последовавшие в результате ценовые шоки приводят к противоположному эффекту. После двух десятилетий пребывания у власти Партия справедливости и развития может столкнуться с точкой невозврата. Аналитики и политические соперники предупреждали, что инфляция, уже достигшая 20%, неизбежно будет расти по спирали и сделает многих турок беднее и злее.

«Последние беспорядки вытеснят нерешительных избирателей, расстроенных экономическими перспективами, в ряды оппозиции, – сказал Джан Сельчуки, глава стамбульского социологического агентства Turkiye Raporu. Шансы на то, что правящая партия не достигнет 30% поддержки, постоянно увеличиваются».

На этом фоне Эрдоган, которого сейчас активно поддерживают и финансируют капитаны крупного турецкого бизнеса, а также американские, английские и арабские олигархи, просто обязан перевернуться в прыжке, но добиться окончательного включения Центральной Азии в свою империю и начать «священный» поход на Восток. Только в этом случае его трон останется целым и приобретет уже монарший оттенок и лоск.