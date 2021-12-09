Турцию ознакомят с реальным положении крымских татар в российском Крыму – МИД РФ

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Новости Украины

У крымскотатарской диаспоры Турции есть возможность из первых рук удостовериться в лживости распространяемых Киевом мифов о массовых притеснениях крымских татар в российском Крыму и их якобы желании вернуться в состав Украины.

Об этом на брифинге в Москве завила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период с 10-го по 12-е декабря в Анкаре состоится форм культурно-гуманитарной связи крымскотатарских организаций Республики Крым с соотечественниками в Турции. Мы приветствуем факт проведения этого сугубо гуманитарного мероприятия и рассчитываем, что оно привлечёт к себе внимание многочисленной крымско-татарской диаспоры в Республике Турция, а также позволит составить собственное впечатление о положении своих соплеменников в российском Крыму», – заявила представитель МИД.

По её словам, данный факт наглядно демонстрирует абсурдность заявлений Киева о якобы притеснениях крымских татар.

«Мы уверены, что форум станет убедительным аргументом против упорно насаждаемой украинскими политиками мифа о якобы имеющих место в Крыму, как они любят говорить, массовых притеснениях крымских татар и их настрое в пользу возвращения полуострова в состав Украины», – подчеркнула Захарова.