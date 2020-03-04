Турецкая армия в стрессе: Новые потери накануне встречи Путина и Эрдогана

04.03.2020, Москва, Михаил Рябов

В сирийской провинции Идлиб погибли еще два военнослужащих Турции. Ситуация складывается не в пользу Анкары накануне переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, намеченных на завтра.

О гибели военных сообщил представитель турецкого Минобороны на брифинге, пообещав нанести новые удары в ответ в рамках операции «Весенний щит».

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«Еще 2 турецких военных погибли. У «второй по силе армии НАТО» стресс. Ставка на современные технологии без оперативно-тактического искусства – это как будто играть в страйкбол и считать себя очень крутым», – комментирует военкор Евгений Поддубный.

Турецкая пресса, тем временем, комментирует успехи сирийской армии, которая накануне взяла город Саракиб, после чего туда вошли для патрулирования подразделения российской военной полиции.

«Россия «в прямом смысле» вышла на поле боя», – цитирует telegram-канал заголовок на первой полосе турецкой газеты Karar. Издание отмечает, что Путин накануне встречи с Эрдоганом говорит о том, что нужно «снизить напряжение», однако в реальности на поле боя Россия продолжает свои действия. Москва, которая с воздуха поддерживает силы Башара Асада, впервые оказала поддержку и на земле: так газета комментирует то, что в ключевом городе Идлиба – в Серакибе российская военная полиция вывесила свой флаг. Такой ход за 24 часа до развязки нацелен на то, чтобы закрыть тему Серакиба до переговоров.