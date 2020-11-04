Турецкая боевая авиация нарушила воздушное пространство Греции

03.11.2020, Афины, Алексей Топоров

Турция продолжает накалять обстановку в районе Эгейского моря. Сегодня восемь боевых турецких самолетов и один беспилотник вторглись в греческое воздушное пространство.

Об этом сообщает Protothema, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, над греческим небом пролетели шесть турецких F-16, два шпионских CN-235 и один БПЛА.

Нарушения были зафиксированы на северо-востоке и юго-востоке Эгейского моря. Как минимум, четыре машины двигались при полном вооружении.

По тревоге были подняты греческие военные самолеты, которые осуществили три перехвата турецких машин.

По данным греческого оборонного ведомства, перехват был произведен «в соответствии с международными правилами, согласно установленной практике».