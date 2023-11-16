Турецкая делегация прибыла в российский Крым вопреки протестам из Киева

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В Крым, несмотря на протесты из Киева, прибыла турецкая делегация, которая находится в Ялте. Накануне представители российского полуострова побывали в Стамбуле, где их принимали на официальном уровне, что вызвало негодование на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Принимаем в Ялте делегацию из Турции во главе с председателем Международной ассоциации «Друзья Крыма в Турции» Унвером Селем. Знаем друг друга давно, более 10 лет – встреча вышла очень теплой и продуктивной», – написала в своей телеграм-канале глава ялтинского администрации Янина Павленко.

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Гости побывали на винзаводе «Массандра» и посетили музей им. Чехова.

«Крымские вина в Турции хорошо знают и ценят, а Антон Павлович – очень популярен, особенно среди молодежи. Обсудили множество точек соприкосновения – от расширения географии клуба друзей нашего полуострова до возможности совместных проектов по съемкам фильмов в Ялте. Сегодня гости примут участие в заседании международного круглого стола, посвященного развитию связей крымских татар с соотечественниками за рубежом», – добавила Павленко.

В октябре Ялта вошла в международную организацию «Объединенные города и местные власти». Совет организации проходил в турецкой Конье, куда прибыла делегация ялтинцев во главе с Павленко. По приезде она сообщила, что готовится к подписанию договор о сотрудничестве и побратимстве с одним из муниципальных районов Стамбула – Бейликдюзю.

На Украине прием в Турции ялтинской делегации вызвал негодование. МИД Украины потребовал официальных объяснений Анкары о статусе визита представителей «российской оккупационной администрации», а киевские эксперты посчитали, что представители районной власти Стамбула должны публично покаяться и поклясться, что никаких договоров и визитов администрации Ялты не будет впредь.

«Несмотря на возмущение украинской стороны, турецкие граждане вольны работать с Крымом. Турция – государство, которое проделало большую работу, чтобы сохранить суверенитет. Ей попросту незачем выполнять требования Украины. По указке из Киева и без нужды власти страны не будут репрессировать своих граждан», – отметил «ПолитНавигатору» крымский политолог Сергей Мельничук.

«Экономический интерес всегда будет актуальным, а Крым обладает для этого большим потенциалом. На мой взгляд, необходимые механизмы для сотрудничества в Республике существуют. Часть случаев совместной работы, скорее всего, не будет афишироваться, во избежание сложностей у иностранцев. Но миф об изоляции Крыма, о котором так часто говорят украинские чиновники, никогда не был действительностью. Разумеется, значительная доля старых связей были разорваны из-за санкций, но это не означает, что невозможно сформировать новые. Даже если политическая элита будет публично открещиваться от любого взаимодействия с Крымом, это не будет сильным препятствием для частных лиц. Турция в этом смысле выступает хорошим примером», – заключил эксперт.