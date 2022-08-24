Турецкая элита раздражена и устала от постоянных окриков из Вашингтона

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Читая турецкую прессу, поражаешься малому количеству аналитических материалов, так как многие издания больше пересказывают либо официальную точку зрения и возвышают роль страны, либо дают сухие новости или дайджест зарубежной прессы.

То же касается и, казалось бы, важной темы предупреждения министерства финансов США в отношении Турции о возможных последствиях нарушений анетироссийских санкций Запада.

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Но тем не менее, удалось обнаружить отдельные реплики и мысли, которые показывают недоумение и даже несогласие с таким подходим Вашингтона, который можно назвать не просто предупреждением, а фактом давления на Анкару за её активное экономическое сближение с Москвой.

По данным Reuters в минувшие выходные, заместитель министра финансов США Уолли Адеймо предупредил заместителя министра финансов и финансов Турции Юнуса Элиташа, что «российские учреждения и частные лица пытаются использовать Турцию для обхода западных санкций, введенных из-за вторжения в Украину». Соответствующие санкции могут быть введены теперь и в отношении турецких кампаний и банков, которые ослушались приказа из Ваштнгтона.

В ответ на это издание Sozcu.com.tr негодует и вопрошает, почему республику, которая выполняет посреднические функции и выступают за мир, вдруг ещё и подвергают словесным нападкам за её позицию и угрожают последствиями.

«В то время как западные страны ввели санкции против московской администрации, суровое предупреждение Анкаре, которая пытается выступить посредником между Украиной и Россией, поступило от Соединенных Штатов. В последние недели еще один западный дипломат добавился к тому, что им часто не нравится сближение Турции и России. Оказалось, что США предупреждали Турцию о возможном санкционном сценарии из-за ее планов сближения и экономического сотрудничества с Россией», – указывается в материале.

Это не мудрено, так как согласно данным Refiniv, компании, базирующейся в Нью-Йорке, которая предоставляет глобальные финансовые услуги, Турция увеличила импорт нефти из России с 98 000 баррелей в день до более чем 200 000 баррелей в день в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что Турция более чем удвоила импорт нефти из России.

Другое турецкое издание Diken.com.tr отмечает, что давление на Анкару со стороны Белого дома резко усилилось как раз после последней поездки президента Реджепа Эрдогана в Сочи, где были достигнуты новые договоренности о развитии экономического сотрудничества с Россией.

«Президент Тайип Эрдоган, который ездил в Сочи в предыдущие недели, встретился с президентом России Владимиром Путиным и объявил, что они договорились с администрацией Москвы о покупке части природного газа в рублях. Администрация США тогда заявила: «Мы призвали Турцию не становиться безопасным убежищем для незаконных российских активов» и сообщила, что они «тщательно» следят за денежным трафиком между Россией и Турцией», – напоминается в публикации газеты.

Это подтвердило и другое авторитетное турецкое издание Kisadalga.net, которое привело выдержки из первого заявления Госдепа по поводу рублёвой сделки в Сочи об увеличении поставок российских нефти и газа в Турцию, которая превращается в крупнейший энергетический и транспортный хаб Европы.

«Отметив, что США «призывают Турцию не становиться безопасным убежищем для незаконных российских активов или транзакций», Госдепартамент США заявил: «Мы тщательно следим за данными, и до сих пор, похоже, нет никаких доказательств незаконных российских денег в Турции. Мы продолжаем призывать союзников предпринять шаги по диверсификации своих источников энергии, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от России», — заявили в Госдепартаменте США, отметив, что они работают с Турцией, чтобы помочь в усилиях по повышению энергетической безопасности в долгосрочной перспективе.

Источники сообщили газете, что официальные лица США уже давно выражают обеспокоенность в своих частных беседах тем, что «Турция станет безопасным убежищем для российских активов под санкциями», и что администрация Байдена в последние дни все громче требовала, чтобы турецкое правительство соблюдало эти санкции.

При этом давление испытало не только правительство, но и турецкое бизнес-сообщество, которое также получило в свой адрес «письмо счастья». Об этом было сказано в сообщении Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов (TÜSİAD), которая вынуждена была выступить с заявлением относительно письма, якобы направленного им заместителем министра финансов США Уолли Адейемо.

Об этом также вышла публикация в издании Kisadalga.net:

«В дни, последовавшие за нападением России на Украину 24 февраля, более 30 стран, особенно США и ЕС, приняли санкционные решения против России. Как сообщалось сегодня в различных СМИ, письмо заместителя министра финансов США Адевале Адейемо о том, что отношения, которые могут быть установлены с лицами и организациями, подпадающими под санкции в рамках санкций против России, также могут быть отражены как санкционный риск для компаний, работающих в Турции, также было направлено в TÜSİAD. Соответствующее письмо было передано TÜSİAD, Министерству иностранных дел, Министерству казначейства и финансов и Министерству торговли».

Издание Сumhuriyet.com.tr своими словами пересказала официальную позицию правительства, озвученную министром казначейства республики Юнусом Элиташем, которая на деле означает отстаивание прежнего курса Анкары на активное использование нынешней ситуации в целях дальнейшего усиления Турции. При этом используется прежняя карта сбалансированной читай «многовекторной» внешней политики.

Так, Турция, со своей стороны, не закрыла свое воздушное пространство для России и не ввела западные санкции против Москвы. Анкара пытается играть посредническую роль в продолжающейся войне между Украиной и Россией. 24 февраля президент ПСР Эрдоган отправился в Россию, чтобы встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а 18 августа он отправился во Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«В заявлении Министерства казначейства и финансов Турецкой Республики Юнус Элиташ подчеркнул, что у них глубокие экономические и политические отношения с Украиной и Россией, и подтвердил, что позиция Турции не изменилась в отношении продолжающегося процесса и санкций», – указывается в статье.

При этом тот факт, что правящая элита и руководство страны с самого начала не поддерживает политику санкций Запада в отношении Москвы подтверждает и турецкое издание «Голоса Америки» Аmerikaninsesi.com.

«Турция не согласна с санкциями, которые в настоящее время налагаются на Россию. Время от времени такая ситуация вызывает критику со стороны некоторых конгрессменов в западных странах и США», – отмечают в издании, представляя нынешнее заявление американского Минфина чуть ли не рутиной.

Более того, журналисты признаются, что в реальности ничего не могут предпринять в отношении президента Турции, ссылаясь на другие американские СМИ и неназванных чиновников Евросоюза.

«Западные чиновники осознают, что способность Эрдогана вести переговоры с Путиным является преимуществом», — сообщает Financial Times. Недавние посреднические усилия по урегулированию зернового кризиса в Украине являются тому примером». «С другой стороны, европейский чиновник, который говорил с газетой и не назвал своего имени, сказал: «Все в Европейском союзе нуждаются в Турции по той или иной причине. ЕС должен знать, что он будет делать… Мы пока не можем сказать Эрдогану, что он должен следовать нашим правилам», – указывают в Аmerikaninsesi.com

Тем не менее, постоянные окрики и «последние американские предупреждения» вызывают уже обиду, раздражение и усталость в Анкаре. Об этом явственно говорит издание Кronos35.news, ретранслируя позицию турецких верхов. Авторы сетуют на то, что даже Украина не ввела санкций против России, а Вашингтон требует от турок разорвать такую выгодную взаимную торговлю.

«Турция, которая поддерживает переговоры между двумя воюющими странами, часто подчеркивала важность территориальной целостности Украины и выражала свою поддержку стране, сохраняя при этом отношения с Россией и заявляя, что санкции не могут быть введены. Хотя даже Украина не участвует в антироссийских санкциях, но нет никакой реакции против неё. На этом фоне администрация Джо Байдена предупредила турецкие компании не вести бизнес с российскими учреждениями и частными лицами, которые попали под санкции», – подчеркивается в публикации.

Похоже, что несмотря на угрозы и прямое давление, турецкий капитал и нынешнее правительство не собираются отказываться от столь выгодных контрактов и взаимных проектов с Москвой, которые приносят османам колоссальные прибыли на фоне обеднения Евросоюза и нарастающего мирового кризиса. Тем более, что рост взаимной торговли бьёт все мыслимые рекорды.

Так, газета Sozcu.com.tr указала:

«Экспорт Турции в Россию за последние 3 месяца увеличился на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как турецкие компании заполнили пробел иностранных брендов, бегущих из России».

Естественно это вызывает негативную реакцию со стороны, в первую очередь, европейских чиновников, которые требуют от Вашингтона принятия более радикальных мер воздействия в отношении Эрдогана.

Но похоже, что подобная линия давления может оказаться малоэффективной, так как у турецкого лидера имеются свои козыри в рукаве и собственные инструменты давления на Запад и НАТО. Не случайно, что в эти дни произошли над Эгейским морем очередные столкновения греческих и турецких истребителей.