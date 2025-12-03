Турецкая газета: Эрдоган мог знать о подготовке атаки на российские танкеры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти в Анкаре могли быть извещены о подготовке атаки украинских морских дронов на танкеры российского «теневого флота» у берегов Турции, пишет газета Sol Haber.

Издание напоминает о том, что удару по танкерам предшествовало заявление главы военного комитета НАТО Дзуеппе Каво Драгоне о необходимости действовать «более агрессивно» и «принять превентивные атаки» в отношениях с Москвой.

«Поэтому тот факт, что сразу после заявления адмирала, который является военным главой НАТО, в Черном море произошли последовательные атаки, а Турция заняла «слишком хладнокровную» позицию в отношении этих атак, усиливает вероятность того, что этот план обсуждался членами НАТО», – пишет турецкая газета.

Автор публикации даёт понять, что нечто подобное уже было в ходе Второй мировой, когда Турция оказывала «молчаливую поддержку нацистской Германии и фашистской Италии на протяжении всей войны».

«Турция закрывала глаза на то, что корабли нацистской Германии и фашистской Италии заходили в Черное море и совершали нападения на советский флот», – пишет газета.

Авторы не исключают, что в перспективе Анкара в угоду НАТО поднимет вопрос о пересмотре конвенции Монтре, ограничивающей заход в Черное море военных кораблей стран, не относящихся к черноморскому региону.