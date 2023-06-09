Турецкая газета разоблачила теракт Украины, уничтоживший Каховскую ГЭС

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Уничтожение плотины Каховской ГЭС, что вызвало масштабное наводнение в Херсонской области, было выгодно в первую очередь Украине.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит турецкая газета Aydinlik.

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«Река Днепр является крупнейшей рекой в ​​Восточной Европе, что не позволяет Вооруженным силам Украины в дальнейшем отвоевывать свою территорию. Выше по реке от города Херсона, административного центра области, в районе города Новая Каховка находится плотина «Каховское море» с наибольшим расстоянием от берега до берега. Площадь поверхности водоема превышает 2150 квадратных километров. Его длина по оси составляет 230 км, а максимальная ширина достигает 25 км. Образование «Каховского моря» стало возможным благодаря строительству Каховской ГЭС, удерживающей воду плотины. Поэтому преодоление такой большой естественной преграды стало проблемой для наступающей стороны», – говорится в статье.

Издание напоминает, что осенью 2022 года ВСУ попыталась форсировать реку из Каховского водохранилища под Энергодаром, чтобы захватить ЗАЭС, но атака закончилась провалом.

Со ссылкой на британского военного эксперта Эда Арнольда, отмечается, что «любая десантная операция вблизи станции в нынешних границах Днепровского и Каховского водохранилищ — сложная задача».

После разрушения дамбы, продолжает газета, «ширина Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС уменьшится во много раз».

«Затопление Днепра под Каховским водохранилищем временно создаст преграду для прохода по обеим сторонам реки. Однако это создаст новые возможности для противоборствующих сторон. Для ВСУ, например, это хорошая возможность перебросить часть своих резервов на правый берег Днепра для усиления штурмовых групп», – пишет издание.

Кроме того, автор напоминает, что The Washington Post писала об опасности обрушения Каховской ГЭС в результате конфликтов еще в декабре 2022 года.

«Автор статьи заявил, что пока российская армия все еще находится на правом берегу Днепра и контролирует Херсон, украинская армия рассматривает возможность повреждения Каховской ГЭС для поднятия уровня воды в Днепре с целью контратаки. Командующий украинскими войсками в Херсонской области генерал-майор Украины Андрей Ковальчук заявил, что его бойцы пытались проверить возможность быстрого подъема воды в Днепре, нанеся ракетный удар по Каховской ГЭС, таким образом пытаясь не позволить русским войскам строить переправы и доставлять к месту боя боеприпасы и технику. Он даже сообщил, что Вооруженные силы Украины произвели пробные стрельбы из реактивной системы залпового огня HIMARS по одному из водосливов плотины в Новой Каховке и пробили в ее металле три отверстия», – отмечается в публикации.

При этом, обращает внимание автор, перед тем, как прорвало плотину Каховской ГЭС, жители верхнего Днепра делились фотографиями изрядно пересыхающего Днепровского водохранилища.

«Горожане указывали на места, где вода в значительной степени отступила. Пророссийские чиновники приморских городов Херсонской области обвинили Киев в умышленном увеличении водоема в Каховском водохранилище с целью прорыва плотины в районе Новой Каховки, которая ранее не раз подвергалась бомбардировкам. Это привело к максимальному ущербу от разлива Днепра», – резюмирует Aydinlik.