Турецкие беспилотники атакуют: Есть ли у России, чем ответить?

02.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Наступление турецко-азербайджанской армии на подступах к Карабаху спровоцировало дискуссию о том, есть ли у армии России, чем ответить на атаки турецких дронов? Критики настаивают на неутешительном вердикте: дескать, Азербайджан при помощи современных турецких вооружений добивается превосходства, а воюющий по лекалам прошлого века Карабах терпит поражение. Из этого делается вывод – якобы, и в России ситуация не лучше – нет своих высокоточных систем и ударных беспилотников, а, значит, в случае боестолкновения с НАТО нас ждет поражение.

На самом деле, всё далеко не так, утверждают военные эксперты. Подчинённые Сергея Шойгу ещё в начале года показали в Идлибе, что умеют организовывать жесткие посадки для хваленых «Байрактаров», после чего другу Эрдогану пришлось экстренно прибыть в Москву на переговоры о перемирии. Кстати, горячий привет всем тем, кто критиковал Минобороны за начало военной операции против террористов в Сирии – именно здесь сегодня обкатываются новейшие вооружения, а также анализируются действия не только «бармалеев», но различных «партнёров» – от заокеанских до заморских.

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Теперь немного подробнее. Для начала дадим слово скептикам.

«Беспилотные системы – не идеальное оружие, у него есть слабые места, есть варианты ему противостоять. Но, во-первых, это динамично развивающаяся сфера вооружений, которая будет становиться все более эффективной и заменит собой целые рода войск, традиционные. И мы в этом страшно отстаём не только от США, Китая и Израиля, но теперь и от Турции с Ираном… А ещё из БПЛА и наемных пехотинцев турки сформировали экспортное пакетное предложение для победы в войне малых стран и активно его продвигают на нашем периметре», – пишет находящийся сейчас в Сирии военкор Игорь Димитриев.

«Сколько надо «Панцирей» и еще чего-нибудь в случае, если Россия, например, всё же вынуждена будет открыто вмешаться в события на Донбассе? Ответ: минимум 25 штук! А если одновременно начнется обострение в Сирии и в Карабахе, например? В ВС РФ таких комплексов официально около 70 штук. Мы условно говорим, что все расчеты этих комплексов в совершенстве ими владеют, а ведь это не всегда так. Но самое главное то, о чем я уже писал: БПЛА (не обязательно «Байрактар») – эффективное и недорогое, а главное безопасное, средство разведки, корректировки и нанесения удара. Страны, которые разрабатывают и используют такие штуки, могут обеспечить своего союзника по гибридной войне этим эффективным оружием, а Россия – нет! От нас только «калаши», БМП-1 и Т-72. Сейчас этого недостаточно», – утверждает бывший участник ополчения Донбасса Владлен Татарский.

В то время как турки делают ставку на беспилотники, российская армия успешно противодействует им благодаря системам радиоэлектронной борьбы, что показали события в Идлибе, где начало работы русских установок РЭБ сорвало блицкриг «прокси» Анкары.

«Объективно судить об эффективности применения ударных беспилотников сложно. Потому что нам показывают только успешные атаки. Каков процент промахов и «осечек», мы не знаем. В любом случае недооценивать роль БПЛА в современных боевых действиях, конечно, не стоит. Но и преувеличивать их возможности я бы не стал… После того как к Идлибу были подтянуты «Буки» и «Панцири», ситуация немного изменилась. Им за несколько дней удалось сбить 12 беспилотников – 5 аппаратов «Анка» и 7 «Байрактаров», – напоминает военкор Александр Коц.

«Есть поле для анализа и в связи с деятельности сил противовоздушной обороны в Крыму, на границе с Украиной, с югом Украины. Открытых данных на этот счет нет, но можно предположить, что наши системы эффективно противодействовали разного рода дронам на границах с Крымом. Наверняка есть основа для анализа и в плане действий на Донбассе», – говорит эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев.

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Эффективность российских военных оценили и американцы. На это обращает внимание инженер-конструктор систем заправки космических ракет, писатель Дмитрий Конаныхин.

«Они крайне упорно работают над созданием собственной системы ПРО и ПВО, способной работать в условиях активной постановки помех, радиоподавления, перехвата управления и других технологий издевательства… Мало того, в 2021-м году американцы приступают к следующей стадии испытаний, когда они хотят проверить свою систему ПВО-ПРО в условиях радиоподавления, имея в виду русский «приборчик» под названием «Борисоглебск». Какие глупые американцы! Какие параноидальные американцы! Если бы они почитали местный телеграмм, то узнали, что никаких мифических приборчиков у русских нет, что русские, как всегда, прос…али все полимеры, то ли дело неоосманы, которые ух, какие молодцы… и вообще, зачем только русский ВПК работает десять лет в три смены», – язвительно комментирует Конаныхин.

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Генерал-лейтенант Леонид Решетников отмечает, что Россия не только в теории располагает высокоточным и эффективным оружием, но уже и не раз демонстрировала его работу, например, в войне против террористов в Сирии.

«Все наши современные вооружения мы применяли в Сирии, и применяем их активно, тут даже спорить не стоит. Что там показали в войне в Карабахе турки и азербайджанцы, еще надо проанализировать, потому что боевые действия окончательно еще не прекратились. С кем они воевали? Если они воевали только с армией Карабаха – это одно, если с армией Армении – то совершенно другое. В целом, у нас все системы значительно сильнее, и они успешно прошли испытания в Сирии, и продолжают проходить. Эти разговоры направлены лишь на то, чтобы подорвать уверенность нашего населения в обороноспособности армии, на это не надо обращать внимание», – считает Решетников.

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По его словам, модернизация российской армии, начавшаяся после конфликта с Грузией, активизировалась в последние годы при министре обороны Сергее Шойгу:

«После 8-го августа 2008-го года проведены огромные преобразования в нашей армии. Последние три-четыре года наши военные проводят в постоянных учениях, маневрах, активно изучается опыт действия армии в военных конфликтах последних лет – как в высших учебных заведениях, так и в «поле», на учениях. Поступают новые вооружения, люди, проявившие себя в Сирии, назначаются на высокие посты, получают новые должности. Это огромный опыт, который приобретают наши военные сегодня. Армия меняется, я бы сказал, на глазах, я думаю, что она на правильном пути, Министерство обороны очень активно работает в этом направлении», – говорит Решетников.

С ним согласился военный историк Армен Гаспарян. Он призывает не делать скоропалительных выводов из войны в Карабахе, которая еще не закончилась. К тому же, напоминает Гаспарян, действия российских Вооруженных Сил в Сирии наглядно демонстрируют, на чьей стороне перевес во взаимоотношениях с Турцией.

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«Сегодня уже никто в мире не воюет по лекалам 20-го столетия, и армия Нагорно-Карабахской республики тоже не воюет так, как это было принято в эпоху Великой Отечественной войны. Очевидно, что те, кто делает такие сравнения, не очень понимают суть вопроса. Тем более, говорить о том, что Россия действует по лекалам той эпохи, особенно на фоне сообщений о том, что наши ВКС продолжают добивать всю эту террористическую мразоту, которую Эрдоган скопил на территории Сирии. Это вполне себе армия 21-го столетия, а не опыт 20-го века. Третий момент – говорить о том, кто и как успешно воюет в Нагорном Карабахе надо по итогам войны, а не в ее середине. Потому что с этой точки зрения можно сказать, что в ноябре 41-го года Германия победила. А чем это все закончилось? Поэтому этим псевдо-интеллектуалам стоит сначала суть явления изучить, а потом уже делать какие-то заявления на это счет», – заявил Гаспарян.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отмечает, что Россия уже сделала необходимые выводы и сосредоточилась не только на изготовлении беспилотников, но и на борьбе с ними. Сегодня в РФ идет активное производство зенитно-ракетных комплексов «Тор», которые продемонстрировали свою эффективность в Сирии, а также модернизируются советские системы, имеющие хорошие показатели.

«Что касается беспилотников – в России предпринимаются необходимые усилия по разработке всего класса беспилотников, включая ударные. В частности, на выставке «Армия-2020» был продемонстрирован ряд разработок, который реализуется в настоящее время в России по созданию беспилотников, в том числе и ударного класса. Это фактор, который позволяет говорить о том, что значение беспилотников в современной войне в России оценивается, и необходимые меры предпринимаются.

Конечно, та ситуация, которая складывалась после развала СССР, когда фактически в течении 20-ти лет у нас беспилотное направление не развивалось и начало развиваться только после войны в Грузии. В настоящее время беспилотники широко применяются, но направление ударных беспилотников, действительно, необходимо развивать, что сегодня и делается.

Я думаю, одним из уроков войны в Карабахе станет корректировка государственной программы вооружений и государственного оборонного заказа в части, касающиеся того, что на разработку беспилотников ударного класса будут тратиться значительно большие средства, чем это было до сих пор», – заявил Коротченко.

«Что касается такого фактора, как противодействие беспилотникам – здесь, на мой взгляд, необходимо активно развивать всю линейку средств войсковой противовоздушной обороны и, в первую очередь, это касается комплексов «Тор М-2». Напомню, он является основным средством прикрытия группировок войск, позиций, наиболее важных объектов от ударов любых средств воздушного нападения, включая беспилотники.

У нас был заключен контракт в прошлом году с производителем этих комплексов – это Ижевский электромеханический завод «Купол», на сто миллиардов рублей. То есть, вопросом защиты войск у нас, я считаю, уделяется хорошее внимание.

Кроме того, в Вооруженных Силах уделяется большое внимание модернизации вооружений. Потому что еще старое советское наследство, которое у нас есть, путем модернизации тоже может быть использовано для решения задач войсковой противовоздушной обороны. Например, хорошо известная зенитная самоходная установка «Тунгуска М-1», путем ее модернизации разработана тепло-телевизионная система, которая позволяет решать задачи круглосуточного обзора и автоматического обнаружения и распознавания любого класса целей. Это тоже вопросы борьбы как раз с беспилотниками…

И потом, не будем забывать, что сегодня Вооруженные силы России способны противостоять абсолютно любой армии мира за счет наличия в наших арсеналах всех видов ракетно-ядерных вооружений. И это для любого противника делает невозможной военную победу над нашей страной», – резюмирует эксперт.