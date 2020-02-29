Турецкие беспилотники, которые закупила Украина, резко изменили ход войны

29.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Турция при помощи ударных беспилотников резко изменила ход боевых действий в сирийской провинции Идлиб, которую Анкара хотела бы оставить под контролем протурецких боевиков и препятствует наступлению армии Башара Асада.

Беспилотная авиация Турции – грозное и серьезное оружие, по сравнению с которым дроны боевиков выглядят игрушкой, отмечают наблюдатели. Атаки с воздуха заставляют сирийцев и поддерживающих их инструкторов учиться новой тактике прямо в ходе боевых действий.

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«Турки держат в небе над Идлибом десяток ударных беспилотников, и это резко изменило ход операции. Они поражают грузовики с боеприпасами, технику и скопления живой силы САА. Сирийцы вынуждены прятать машины в зданиях, сами не могут себя чувствовать спокойно под открытым небом.

Дроны, как новый вид вооружения, показывают себя эффективно. Если нет возможности применять авиацию, достаточно такой вот лёгкой авиации для дезорганизации наступления противника. Турки в этом направлении продвинулись довольно далеко. У них на вооружении около сотни ударных беспилотников Bayraktar TB2. Очень удачные аппараты. Турки их построили, когда им отказали в продаже своих разработок американцы и израильтяне. Турки напряглись и в 2014 году выпустили свою серию, которая оказалась лучше чужих. Теперь у них Байрактары закупил Катар и Украина. Украина закупила для использования на Донбассе – пока до этого не дошло, но это очень опасная штука!

Выпускают с базы звеньями до шести штук. Они летают на довольно большой высоте, обнаружить сложно и держатся в воздухе до 24 часов (лучший в мире показатель). Ведут разведку и атакуют обнаруженные цели управляемыми боеприпасами. Один обнаружит объект, другой выпустит ракету с расстояния в несколько километров и оператор доведет ее до цели. Неприятная штука. Турки сейчас как раз на сирийцах обкатывают ее применение», – рассказывает военкор Игорь Димитриев.

Его коллега военкор Олег Блохин публикует снимки трассы М5 в районе Серакиба.

«Ещё недавно она была открыта для сообщения между Алеппо и Хамой. На сегодня движение по ней в районе Серакиба в большинстве случаев может закончиться для любого транспортного средства ударом по нему турецкого БЛА. Причём целью может быть не обязательно военная техника. Это может быть абсолютно любое транспортное средство, вплоть до мотоцикла. Под удар может попасть и пешая группа.

На сегодня активную работу турецких ударных БЛА я бы вполне отнёс к основным новым коррективам в этой компании. Остальное – работе турецкой арты и тяжелой техники – садыки вполне могут противостоять.

Ну и теперь, в связи с активным участием в конфликте турок, придётся садыкам полюбить и зауважать фортификацию всем сердцем», – отмечает Блохин.