Турецкие боевики из Карабаха могут быть переброшены в Чечню и Ингушетию

01.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Против армии Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана участвуют террористы, воевавшие в Сирии и Ливии. Они впоследствии могут быть переброшены на российский Северный Кавказ.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил политолог и историк Саркис Цатурян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Цатуряна, боевикам обещано по 600 долларов за участие в операции против НКР.

«Примечательно, что ровно пять лет с начала сирийской операции, которую ведут ВКС на территории Сирийской арабской республики. И эта борьба не закончилась, потому что те боевики, с которыми российская армия сражалась в Сирии, те боевики, которые сегодня кооптируются турками из Сирии, из Ливии и направляются в зону конфликта, – это продолжение этого противостояния.

По большому счету, это же уже доказано, мои источники, например, подтверждают, что в первый день боев порядка 80 террористов-наемников было ликвидировано на поле боя. Иностранных наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Азербайджана.

И буквально сегодня захожу в интернет и вижу публикацию на протурецком ресурсе, в которой расписан механизм, как турки вербуют боевиков из Сирии и Ливии, и направляют их в зону конфликта по 600 долларов.

То есть, мы возвращаемся к той ситуации, которая была в 90-е годы. Потому что до 94-го года Армия обороны Нагорного Карабаха сражалась с террористами, потом, когда было заключено перемирие между Армией обороны Нагорного Карабаха и Азербайджаном, этих террористов направляли на российский Северный Кавказ, и потом начался чеченский конфликт. Это все взаимосвязано», – заявил Цатурян.