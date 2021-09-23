Турецкие эксперты призывают Москву не обращать внимания на антироссийские заявления Эрдогана

23.09.2021 12:23 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Турецкие политологи призывают Россию не принимать близко к сердцу последние заявления властей Анкары о непризнании выборов в Крыму и непризнании «аннексии» полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», побеседовавший с турецкими политическими экспертами.

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«Было бы странно, если бы [в ООН] президент Эрдоган, перечисляя все волнующие его мировые проблемы, не упомянул Крым. Турцию действительно волнует территориальная целостность государств региона. Что же касается выборов в Крыму, то похожие заявления сделали многие страны мира. Между тем Москва и Анкара всегда могут найти общий язык, и именно поэтому Турция, в отличие от других стран, до сих пор не ввела против России никаких санкций за Крым», – обратил внимание профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил.

В свою очередь глава кафедры международного права в стамбульском университете Едитепе Месут Хакки Джашин подчеркнул, что, несмотря на свою позицию по Крыму, Турция во многом идет навстречу Москве.

«В отличие от Греции и Болгарии Турция не предоставляла свое воздушное пространство американским разведывательным самолетам и беспилотникам, которые облетали Черное море, Крым и зону конфликта в Донбассе. Турция уважает интересы России в Черном море. А беспилотники Bayraktar, проданные Украине, не стоит рассматривать как угрозу России — все прошло в рамках международных законов». – уверяет эксперт.

По его словам, все недопонимания президенты России и Турции смогут обсудить в Сочи. Он также добавил, что российские и турецкие солдаты «плечом к плечу сражаются с терроризмом в Сирии, а об этом говорят мало».

Правда, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов считает, что именно разногласия по Сирии заставили Анкару жестко высказаться по теме Крыма.

«Турцию волнуют бомбардировки российской авиации в Идлибе, которые могут привести к новому потоку беженцев. В Анкаре их однозначно воспринимают как давление перед переговорами в Сочи. В марте российского посла в Анкаре уже вызывали в МИД по этому поводу. После этого обстрелы на какое-то время затихли, но примерно с июня вновь стали нарастать. Поэтому турецкие власти пытаются в ответ надавить на болевые точки Москвы и обязательно затронут этот вопрос на встрече двух президентов», – сказал Семенов.