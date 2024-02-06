Турецкие фермеры закипают, ожидая наплыва дешевого украинского зерна

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Дешевая украинская пшеница вскоре может оказаться в Турции, что создаст серьезные проблемы для местных фермеров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Окан Гайтанчоглу, бывший депутат парламента Турции от Республиканской народной партии – старейшей политической силы этой страны.

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«Эта дешевая пшеница может вскоре попасть в Турцию. Наши фермеры уже находятся в сложной ситуации, в долгах. Они получают очень мало поддержки и на днях начнут использовать удобрения. Более того, если они столкнутся с опасностью не иметь возможности реализовать свою продукцию и конкурировать с дешевой пшеницей, это означает, что нашим фермерам придется очень тяжело», – сказал Гайтанчоглу, которого цитирует турецкое информагентство «Анка».

Он добавил, что хочет предупредить всех заранее о надвигающихся для фермеров проблемах, вспомнив в этой связи о протесах фермеров в странах ЕС.

«Эти тракторы появились на улицах по всей Европе. Тракторы, которые обычно должны быть на полях, сегодня протестуют во Франции, Бельгии, Германии и Польше. Идет российско-украинская война. Подписано соглашение о зерновом коридоре. Благодаря этому коридору украинские товары продавались по всему миру. Однако, поскольку это соглашение утратило силу, то же самое зерно попадает в Европу через Венгрию и Польшу по суше и небольшими судами», – говорит политик.

По его словам, европейские фермеры «были довольны своей жизнью, субсидии были высокими, но сейчас на них влияет дешевая пшеница и дешевое зерно в Украине».

«Они протестуют со своими тракторами. Позвольте нам предупредить вас сейчас. Эта дешевая пшеница может вскоре прийти в Турцию. Наши фермеры уже находятся в сложной ситуации, в долгах. Он получает очень мало поддержки и на днях начнет использовать удобрения. Цены на удобрения выросли. Цены на топливо не стоят на месте. Более того, если они столкнутся с опасностью не иметь возможности реализовать свою продукцию и конкурировать с дешевой пшеницей, это означает, что нашим фермерам придется очень тяжело», – резюмировал экс-депутат.