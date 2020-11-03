Турецкие флаги могут сменить пророссийские симпатии гагаузов – московский политолог

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Поиграв первый тур, действующий президент Молдовы Игорь Додон не сможет победить во втором.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Московском комсомольце» пишет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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По его мнению, Додон в сложившихся условиях имеет исчезающе мало шансов на победу во втором туре, поскольку «история выборов практически не знает примеров выигрыша во втором туре кандидата от власти, уступившего в туре первом».

«Я вовсе не берусь утверждать, что это означает повторный проигрыш Москвы, — ведь для того, чтобы проигрывать, надо играть! А этого «ответственные чиновники» из профильных ведомств никогда не умели», – считает Бондаренко.

Он также подчеркивает, что если Додон был иллюзией пророссийскости, то Санду вряд ли станет фейковым западником.

«В ее повестке есть все вопросы от уменьшения в Молдове роли РПЦ до перспективы объединения (унии) с Румынией, гражданством которой она обладает. Нельзя также исключать, что после победы Санду может быть расконсервирован конфликт в Приднестровье. По крайней мере, в случае интеграции с Бухарестом (что будет выглядеть как поглощение Румынией) это непременно случится. И уже тогда мирные переговоры нужно будет проводить в Берлине, контролирующем как политику Бухареста, так и (к тому моменту) Кишинева», – пишет эксперт.

Также он обращает, что в Гагаузии на юге Молдавии, где Додон получил более 80 процентов голосов на этих выборах, а население все поголовно неоднократно голосовало за всяческий союз с Россией, последние 10 лет очень активно работает Турция – строит там культурные центры, открывает библиотеки, вкладывается в инфраструктуру.

«Все гагаузское руководство во главе с экс-коммунисткой Ириной Влах регулярно приглашают в Анкару, а турецкий лидер Эрдоган не посчитал ниже своего достоинства приехать в центр автономии Комрат. Потому совсем скоро турецкие флаги, развевающиеся там, могут вытеснить симпатии к России у местного населения. А в Москве всё будут продолжать «высказывать озабоченности» да «обеспокоенности».

Молодцы турки, они работают, пока другие спят. Но это вовсе не означает, что Турция станет союзником России в нашем подбрюшье, — наоборот, в лице Анкары мы получаем сильного и цепкого противника, возвращающегося в свои прежние исторические регионы присутствия. А в России иногда складывается впечатление, что лозунги борцов за суверенитет конца 1980-х лучше всего усвоили не где-нибудь, а именно в Москве. Потому стараются держать максимальную дистанцию со всеми постсоветскими республиками — а то (не дай Бог) снова сядут на шею», – резюмирует Бондаренко.