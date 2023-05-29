Турецкие каналы разморозили поставки оружия на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Накануне президентских выборов Турция снова запустила замороженные каналы по поставке вооружений на Украину. Это могло быть сделано в обход президента Эрдогана и за его спиной. Тем не менее, Киев официально получил турецкое наступательное оружие и дроны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-глава МГБ ДНР, участник СВО и один из лидеров Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если вы заметили, с поля боя пропала вообще информация об использовании «Байрактаров», а те старые «Байрактары», которые ранее Турция поставляла, практически все уничтожены. Более того, Турция должна была построить на Украине совместное предприятие по производству «Байрактаров», и это строительство тоже было заморожено», – сказал наш собеседник.

По его словам, это связано с российским взаимодействием с Турцией.

«Однако, судя по всему, это связано было с предвыборными процессами, – активно стала поступать информация о том, что эти замороженные каналы накануне выборов оказались размороженными. Как это произошло – по решению ли Эрдогана или его окружения,, предполагаю, что это процесс могли за его спиной организовать. Это большая интрига. Судя по всему, нашим официальным лицам это тоже стало известно, потому был принят демарш, который продолжения не имел. Я подозреваю, что Эрдоган услышал тот месседж, который ему был послан, но факт остается фактом – ряд каналов, которые позволяли Украине официально получать турецкое вооружение, в том числе наступательное и дроны, они были активизированы», – заявил Пинчук.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов в Турции, 27 мая директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Анкара поставляет оружие Киеву, что противоречит намерениям Турции обеспечить прекращение огня и не сочетается с ролью посредника.