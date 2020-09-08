Турецкие националисты готовят провокационный антигреческий марш

08.09.2020, Афины, Алексей Топоров

К годовщине взятия войсками Мустафы Кемаля Ататюрка города Смирна в 1922 году националистическая организация «Серые Волки» (Бозкурт) готовит марш с требованием вернуть Турции архипелаг Додеканес.

Эксперты полагают, что акция, поддержанная президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, приведет к обострению и без того напряженной обстановки в Эгейском море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Греция и стоящие за ней большие боссы усиливают администрацию Додеканеса в своей попытке осадить Турцию, – прокомментировал будущую акцию лидер националистов Давлет Бахчели. – У Турции есть права, речь, воспоминания, неизгладимые следы на Додеканесе. Отрицание и пренебрежение наших прав на Додеканес полностью противоречит национальному духу.

Эти острова были отняты у нас несправедливым, аморальным и незаконным образом. Статус Додеканеса должен быть пересмотрен. Проблема Эгейского моря, которую мы имеем с Грецией, на самом деле, является не чем иным, как еще одним измерением, которое приобрела проблема Додеканеса. Помните, что если мы откажемся от своих прав, мы потеряем свою честь. С другой стороны, честь – это душа нации, гарантия ее существования, это вопрос выживания и гордости».

Акция “Бозкуртов”. Участник с флагом движения показывает пальцами его символ – волчью голову

Бахчели сообщил, что в шествии, которое состоится завтра, примут участие двенадцать групп молодежи (по номинальному числу островов архипелага, от чего происходит и его название Додеканес – на самом деле их семнадцать) по восемьдесят одному человеку в каждой, символизирующих провинции нынешней Турции. Завершится марш в Смирне (Измире) в честь годовщины занятия города турецкими войсками в 1922 году.

«Там, где мы утопили греков в 1922 году!», – заявил Бахчели.

Напомним, 9 сентября 1922 года турецкие войска заняли ранее удерживаемую греками Смирну, с высадки в 1919 году греческого десанта в которой началась Греко-турецкая война (Афины хотели вернуть своей стране захваченные турками ромейские территории Малой Азии).

Еще в османские времена христианское население этого города составляло большинство (преимущественно греки и армяне). Захватив его, войска Ататюрка занялись привычным для себя делом – резней нетурецкого населения: христианские районы города были подожжены, а жителей начали убивать – всего турки уничтожили порядка 200 тысяч человек. Чтобы криков уничтожаемых не было слышно, постоянно играл духовой оркестр.

Одной из жертв турок стал митрополит Хризостом, впоследствии канонизированный, как священномученик: его били, ударяли ножами, рвали бороду, отрезали уши, нос, выкололи глаза…

Жертвы турецкой зачистки Смирны

«Турция очистилась от предателей и иноземцев, – сказал, наблюдая пожар Смирны, в последствии названной Измир, Мустафа Кемаль Ататюрк. – Отныне Турция принадлежит туркам».

Пожар Смирны

Уцелевшие христианские жители Смирны были, согласно Лозаннскому договору, отправлены в континентальную Грецию.