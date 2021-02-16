Турецкие партнеры не выполняют обязательства по контракту с «Газпромом»

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Благодаря суровой зиме в этом году «Газпрому» удалось избежать очередного антирекорда по экспорту газа в Турцию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нынешняя суровая зима — редкое явление в Северном полушарии в последние годы — помогла «Газпрому» избежать в 2020 году очередного антирекорда по экспорту газа в Турцию. Напротив, на фоне низкой базы 2019 года, когда поставки упали до 15,5 млрд кубометров (худший результат за 15 лет), в 2020 году Турция стала одним из двух (помимо Нидерландов) крупных рынков «Газпрома», показавших положительную динамику», – отмечается в статье.

При этом итоговый результат в 16,4 миллиарда кубометров по-прежнему значительно ниже, чем средние поставки в страну за последние десять лет.

Дугим конъюнктурным фактором, поддержавшим поставки в Турцию в конце года, стало снижение цены по привязанным к нефти контрактам «Газпрома», поскольку в четвертом квартале котировки в полной мере учли резкое снижение цен на нефть в марте — апреле, а спотовые цены на СПГ, напротив, немного восстановились с летних минимумов на фоне снижения поставок из США.

«СПГ в 2020 году стал главным соперником «Газпрома» на турецком рынке, и к концу года российская компания смогла выиграть у него ценовую конкуренцию. Однако уже в начале весны ситуация может измениться. Во втором квартале цены по контрактам «Газпрома» вырастут вслед за ценами на нефть, тогда как спотовые цены на газ в Европе — а примерно по ним Турция закупает спотовые партии СПГ — снизятся.

Если в Европе «Газпром» еще может стабилизировать поставки в летний период за счет необходимости наполнять подземные хранилища, то в Турции этот фактор — за неимением значимых ПХГ — отсутствует. В результате местные потребители наверняка снизят отбор российского газа», – пишет издание.

«В этом не было бы ничего особенного, если бы не щекотливая ситуация с долгосрочными контрактами «Газпрома» с турецкими клиентами. В этих соглашениях есть условие «бери или плати» на 80% объемов. Учитывая, что общий размер контрактов составляет 32 млрд кубометров, несложно увидеть, что в последние два года турецкие потребители, в основном частные импортеры, это условие не выполняют.

В 2021 году у них истекают контракты с «Газпромом» на 8 млрд кубометров, и для Турции это хорошая возможность перезаключить соглашения на значительно меньший объем или договориться об улучшении условий. Для монополии такой исход будет болезненным с учетом того, что «Газпром» всего год назад построила в Турцию дорогостоящий газопровод через Черное море. Впрочем, эта зима подарила «Газпрому» прекрасный аргумент в переговорах: в январе Турция была вынуждена даже запрашивать у компании объемы сверх контрактов, поскольку ударили морозы, а цены на СПГ резко взлетели», – резюмирует газета.