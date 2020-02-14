Турецкие подлодки отогнали от берегов Крыма

14.02.2020, Москва, Михаил Рябов

После воссоединения Крыма с Россией у берегов полуострова больше не фиксируется активность ВМС Турции, наблюдавшаяся в украинские времена.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал эксперт Института стран СНГ капитан I ранга Сергей Горбачев.

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«Редчайшие случаи зафиксированы, когда турки при СССР заводили свои подлодки в Чёрное море, но в «нулевые» годы это стало обычным явлением, нормальной практикой.

И об этом свидетельствуют те же учения «Sea Breeze», которые ежегодно проводит Украина, обычно в составе объединённого отряда американо-украинских учений находились суда десятка стран, в том числе и подводные лодки.

В 90-е – «нулевые» мы стали уже говорить о доминанте турецкой, потому что турки стали осваивать черноморский бассейн со всех точек зрения.

С 2014 года ситуация резко изменилась: после возвращения Севастополя и Крыма в родную гавань, Черноморский флот получил возможность развиваться в тех параметрах и по тем направлениям, по которым считал необходимым.

Можно говорить о трёх новых фрегатах, шести подлодках, о малых ракетных кораблях и так далее. Но у России есть еще и мощнейшая береговая составляющая, авиационная, морская авиация и ПВО. Рассматривать ЧФ только как корабли – не только некорректно, но и безграмотно.

Если мы берём все составляющие флота, в том числе разведки, радиоэлектронного сопровождения, вопросы, связанные с радиоэлектронной борьбой, я уж не говорю о применении оружия, сейчас мы имеем полное покрытие Чёрного моря. Здесь абсолютная наша доминанта», – отметил эксперт.

«Сейчас турки ведут себя в соответствии с той политикой, которую проводит Эрдоган. ВМС Турции, как и в советское время, Чёрное море посещают редко, но манёвр сил может быть осуществлён в любое время, переброска их через Босфор составляет полдня – из Мраморного моря, из района Эгейского моря и так далее.

Но тут всё зависит от взаимоотношений Анкары и Москвы. Пока отношения и президентов, и военных ведомств находятся в том состоянии, в котором они есть, я думаю, мы не можем рассматривать турецкую угрозу как фактор сегодняшнего дня. В потенциале – да, с учётом того, что турки имеют немало сил и средств, например, в их составе находится подводной силы в количестве полутора десятков и так далее.

Но, опять же, математические подходы весьма спорны. Я думаю, что контакты между первыми лицами государств, главами ведомств осуществляются постоянно, они не позволят напряжённости достичь какого-то высокого градуса.

Пока что турецкие лодки и корабли появляются вблизи крымских берегов в основном в контексте проводимых учений «Sea Breeze».

Но, я думаю, «Sea Breeze-2020» будет проводиться масштабно, уже украинская сторона заявила об участии по одним данным 17-ти, по другим 20-ти стран, не все они представлены корабельными силами, но Турция, я думаю, будет участвовать», – резюмировал Горбачёв.