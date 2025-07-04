Турецкие прокси-экстремисты благодарят Азербайджан за плевок в Россию

Запрещенный в РФ экстремистский меджлис выкатил заявление, в котором подстрекает Азербайджан к полному разрыву с Россией.

Учитывая, что меджлисовская верхушка регулярно проводит встречи с высшими должностными лицами Турции, нетрудно догадаться, что заявление могло быть опубликовано в интересах Анкары, передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Очевидно, что истинными причинами российской истерии и ненависти к Азербайджану являются: – усиление самостоятельной, независимой и суверенной внешней политики Азербайджана; – поддержка Азербайджаном и азербайджанским народом территориальной целостности Украины и непризнание попыток аннексии Россией Крыма и других оккупированных территорий Украины.

Предоставление Азербайджаном гуманитарной помощи Украине; – укрепление стратегического союза Азербайджана с Турцией, налаживание добрососедских отношений с Арменией, – ослабление позиций России на Южном Кавказе; – крах российской политики России на постсоветском пространстве, вызванный объединением Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана вместе с Турцией в рамках Организации тюркских государств», – пишут меджлисовцы.