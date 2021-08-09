Турецкие СМИ готовят информационный плацдарм для новой операции Анкары в Ливии

09.08.2021, Триполи, Иван Добровольский

Обнародованное турецкими СМИ видео ударов беспилотников якобы по «российскими силам» в Ливии может быть использовано Анкарой для возобновления операции на севере Африки.

В турецком информационной среде появился материал, в котором журналисты утверждают, что на видео попал удар беспилотника турецкой армии по «ЧВК Вагнера» в Ливии. В СМИ этот инцидент идентифицировали, как бои за ливийскую столицу 2020 года.

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Проправительственные СМИ Турции подхватили этот вброс, несмотря на отсутствие доказательств того, что на видео действительно показан жилой квартал Триполи, а также по кому именно был нанесен воздушный удар.

Турецкие власти распространили нужный им фейк для оправдания очередного вмешательства во внутренние дела Ливии. Такого мнения придерживается военный историк Виктор Огнев.

«Очевидно, что Эрдоган пытается подготовить свою аудиторию к чему-то, к какому-то новому витку действий Турции в Ливии. А как это выгоднее сделать? Показать видео «ударов по врагу», при этом за них можно выдать какой угодно ролик сомнительного качества, что мы и видим здесь», – объяснил он.

Огнев считает, что упоминание «ЧВК Вагнера» в публикации неслучайно. О «вагнеровцах» ходят легенды по всему миру, поэтому турецкие стратеги использовали именно их для аргументации очередной волны агрессии в североафриканской стране.