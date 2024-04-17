Турецкие СМИ: Население Украины сократилось вдвое, нам некуда девать помидоры

Дмитрий Кайнаржи.  
17.04.2024 13:19
  (Мск) , Комрат
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Война, Демография, Дзен, Турция, Украина


От военных действий на Украине пострадали турецкие аграрии. До начала специальной военной операции фермеры Антальи, производящие помидоры, поставляли 90% своего экспорта на Украину. Сегодня, когда население этой страны сократилось в 2 раза, а потребительская способность его упала, турки вынуждены искать иные рынки сбыта.

Об этом пишет турецкое издание Bizim Sakarya.

От военных действий на Украине пострадали турецкие аграрии. До начала специальной военной операции фермеры...

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«Мы экспортируем в основном в страны Восточной Европы и Украину. Россия и Украина сократили объем продаж на рынке на 70 процентов. Население Украины, которое составляло около 45-50 миллионов человек, за последнее время сократилось до 25 миллионов человек. Поскольку они находятся в зоне боевых действий, их потребительская способность слаба. Мы экспортировали 90 процентов нашего экспорта на Украину, в день уезжало 3-4 грузовика, сейчас наш ежедневный экспорт составляет всего 1 грузовик, это последствия войны», – говорит экспортёр Бюлент Оздемир.

Переориентация с Украины на восточно-европейские страны ЕС не приносит туркам пользы, поскольку фуры вынуждены простаивать на границе по причине проверок лабораторий по защите растений при въезде на территорию Евросоюза. В результате грузовики с товарами стоят на границе по 6 дней, а продукция поступает на рынок спустя 10 дней после отправки, когда сроки годности заканчиваются, пишет издание.

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