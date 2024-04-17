Турецкие СМИ: Население Украины сократилось вдвое, нам некуда девать помидоры

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От военных действий на Украине пострадали турецкие аграрии. До начала специальной военной операции фермеры Антальи, производящие помидоры, поставляли 90% своего экспорта на Украину. Сегодня, когда население этой страны сократилось в 2 раза, а потребительская способность его упала, турки вынуждены искать иные рынки сбыта.

Об этом пишет турецкое издание Bizim Sakarya.

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«Мы экспортируем в основном в страны Восточной Европы и Украину. Россия и Украина сократили объем продаж на рынке на 70 процентов. Население Украины, которое составляло около 45-50 миллионов человек, за последнее время сократилось до 25 миллионов человек. Поскольку они находятся в зоне боевых действий, их потребительская способность слаба. Мы экспортировали 90 процентов нашего экспорта на Украину, в день уезжало 3-4 грузовика, сейчас наш ежедневный экспорт составляет всего 1 грузовик, это последствия войны», – говорит экспортёр Бюлент Оздемир.

Переориентация с Украины на восточно-европейские страны ЕС не приносит туркам пользы, поскольку фуры вынуждены простаивать на границе по причине проверок лабораторий по защите растений при въезде на территорию Евросоюза. В результате грузовики с товарами стоят на границе по 6 дней, а продукция поступает на рынок спустя 10 дней после отправки, когда сроки годности заканчиваются, пишет издание.