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Оказывается, буквально в конце марта Украина, Россия и Турция должны были объявить о возобновлении «зерновой сделки», однако готовившееся в тайне соглашение сорвалось в последний момент из-за того, что Киев передумал.

Такие данные тиражируют ведущие турецкие СМИ со ссылкой на инсайдерскую информацию агентства Reuters. Утверждается, что согласованный текст «соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море» должен был быть объявлен Анкарой 30 марта – похоже, что это мог быть очередной подарок для «друга Реджепа» накануне местных выборов в Турции. Однако в последний момент Киев заявил, что передумал, всё было отменено, а партия Эрдогана, как известно, местные выборы проиграла.

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Зачем, кроме помощи турецким властям, Москве было вступать в тайные сговоры с нацистским режимом , ведь «зерновой коридор» использовался Украиной для атаки на Севастополь и Крымский мост, и российские официальные лица об этом объявили публично?

Возможно, сработал шантаж со стороны Украины с угрозами атаковать гражданские суда в Чёрном море британскими дронами, что было недавно продемонстрировано в ходе удара по российскому танкеру в районе Керченского пролива.

Впрочем, и без официального оформления сделки, как уже сообщалось в западных и украинских СМИ, Украина уже вывозят зерно по своему маршруту вдоль берегов Румынии без какого-либо согласования с Москвой. Поэтому Киеве могли посчитать, что политические риски от оформления «зернового соглашения» чрезмерны – особенно в момент, когда Украина выбивает из Запада новые транши на борьбу с «агрессором», сопротивляясь переговорам о компромиссах.