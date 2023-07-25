Турецкие СМИ разгромили версию Украины о вине русских за крушение «Боинга» в Донбассе

Сразу несколько турецких СМИ выступили с критическими оценками расследования дела о крушении малазийского «Боинга» (рейс MH-17) в Донбассе летом 2014 года. В публикациях говорится, то Украина, настаивающая на вине России, выбивала «доказательства» пытками, шантажом и похищениями людей.

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«Киев сразу обвинил в случившемся повстанцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Те, в свою очередь, заявили, что не имели средств противовоздушной обороны, способные сбивать воздушные цели на такой высоте… Силовые органы Украины организовали собственную «деятельность», направленную на сбор необходимый украинской стороне показаний. В августе 2017 года СМИ сообщили о похищении сотрудниками СБУ Дарьи Мастикашевой. Женщина являлась гражданской женой известного украинского аналитика Сергея Соколова, который известен тем, что расследовал катастрофу MH-17 и обвинял в произошедшем украинские власти. Из сообщений СМИ известно, что Дарью Мастикашеву, вместе с ее другом Александром Каратаем, похитили сотрудники СБУ 15 августа 2017 года. Украина обвинила ее в государственной измене, а уже 16 августа было сфабриковано доказательство ее вины в подстрекательстве к террористической деятельности и государственной измене. Через некоторое время представителями СМИ удалось взять интервью у Мастикашевой, которая рассказала, что ее постоянно избивали, душили и издевались в подвалах здания СБУ, чтобы получить признания в правонарушениях, которых она не совершала. Ее адвокат Валентин Рыбин и гражданский супруг Сергей Соколов били тревогу, касаемо пыток украинского силового ведомства. В частности, Соколов обратился в ЕСПЧ и ряд международных организаций: Amnesty International, Human Rights Watch и во Всемирную организацию против пыток. Сергей Соколов считает, что похищение Мастикашевой было связано с его профессиональной деятельностью. СБУ такими методами стремилась оказывать силовое воздействие на ход независимого расследования. Будучи экспертом информационного центра «Аналитика и Безопасность», он изучал крушение рейса MH-17 и открыто заявлял о том, что к катастрофе 2014 года может быть причастна Украина», – пишет издание Aydinlik.

Другое турецкое издание – Ulusal – напоминает, как из Донбасса был похищен СБУ экс-офицер ДНР Владимир Цемах – его «оглушили и вывезли под видом инвалида». Тогда же был похищен и бывший ополченец Алексанр Неведров, «который в момент крушения Boeing 777 находился на позициях в районе города Ждановка, что в 30 километрах от места падения самолета. По этой причине что-либо услышать или увидеть во время катастрофы он вряд ли мог».

Неведров сообщил, что его пытали с целью вынудить дать ложные показания о крушении Boeing 777:

«Троим представителям ООН я дал показания на видеокамеру для дела по сбитому боингу так, как мне сказали СБУ. Я этот текст учил около недели под физическим давлением», – цитирует турецкое издание бывшего повстанца.

«Собранная сотрудниками СБУ свидетельская доказательная база переполнена неоднозначными обстоятельствами, в частности показаниями людей, которые были на значительном расстоянии от места трагедии. При этом, в базе данных фигурируют и свидетельства очевидцев, утверждающих, что видели произошедшее на высоте 10 километров, что вряд ли возможно по объективным причинам. Тем не менее, именно документы СБУ стали одним из оснований в ходе разбирательства в нидерландском суде», – пишут турецкие СМИ, давая понять, что «доказательствам» Украины доверять нельзя.