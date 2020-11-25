Турецкие советники начали подготовку ВСУ к атаке на ЛДНР

25.11.2020, Москва, Олег Кравцов

После победы Азербайджана в Нагорном Карабахе Анкара перебрасывает военных советников в Украину.

Об этом, передает «ПолитНавигатор», пишет «Независимая газета», ссылаясь на свои источники в управлении народной милиции ДНР сообщили «НГ».

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Отмечается, что турецкий генералитет вместе с украинским Генштабом якобы прорабатывают операцию по возвращению под контроль Киева ЛДНР и даже Крыма.

«Возможно, это будут две операции, которые могут начаться не одновременно и будут проходить в режиме разведки боем. При этом «в тылу врага» предполагается задействовать по сценарию карабахской войны беспилотники (БПЛА) Bayraktar TB2, купленные у Турции. Однако этот сценарий в Киеве подкорректировали, отмечают источники в ДНР», – пишет издание.

Кроме того, в будущих операциях против своих врагов на юго-востоке страны украинская армия помимо турецких дронов планирует использовать в качестве партизан и диверсантов местное население из числа крымских татар и украинцев, симпатизирующих Киеву. Также не исключается участие сирийских наемников, которые неплохо зарекомендовали себя в карабахской войне.

Этот сценарий не исключает военный эксперт и журналист Александр Сладков, отметивший, что Киев, в отличие от Азербайджана, не может похвастать наличием союзника, который готов игнорировать давление США, Германии и Франции.

«У Киева нет такого союзника. Но если Турции пообещают передать Крым под ее протекторат в случае украино-российского вооруженного конфликта на полуострове, тогда Анкара может оказать помощь. Такой сценарий соответствует украинской идеологии: лучше пусть достанется туркам, нежели москалям», – говорит Сладков.

В свою очередь военный эксперт полковник запаса Владимир Попов считает, что в Киеве, воодушевленные успехами Азербайджана, видимо, рассчитывают, что турецкие ударные БПЛА станут главной силой в возможных предстоящих боях ВСУ против ЛДНР. Эксперт также обратил внимание, что две недели назад на Украине побывал командующий ВВС Турции генерал армии Хасан Кючюкакюз, посетивший бригаду тактической авиации воздушного командования «Центр» ВВС Украины. При этом отмечалось, что «особой строкой обсуждалось обучение украинских операторов турецких БПЛА Bayraktar TB2 и опыт боевых действий ВСУ в Донбассе».

«В это же время в Украине, по сообщению некоторых СМИ, состоялись секретные военные учения, связанные с «освобождением» Крыма и Донбасса. Не исключено, что эти маневры продолжаются и могут перерасти в реальные боевые действия», – не исключает эксперт.

«Главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак еще в июле 2020 года распорядился, чтобы программа работы с Bayraktar TB2 была включена в курс подготовки бригад перед отправкой в зону конфликта в Донбассе. Все вопросы были отработаны еще летом на Ровенском полигоне, где к убытию на юго-восток страны тогда готовилась 14-я механизированная бригада ВСУ», – резюмировал Попов.