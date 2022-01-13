Турецкий аналитик назвал аксиомой доминирование РФ в Центральной Азии

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Раздающиеся в Турции призывы создать так называемую «армию Турана» (объединение вооруженных сил тюркских стран) не имеют перспектив.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил турецкий политолог Керим Хас, по словам которого, такого рода призывы – это отражение чаяний националистических кругов в Турции.

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«Тот факт, что подобные идеи приобретают все большую популярность, объясняется событиями второй карабахской войны, общей риторикой турецкого политического руководства и, безусловно, событиями в Казахстане. Несмотря на то что среди определенной части политической элиты такие идеи весьма популярны, есть ряд существенных ограничений для их осуществления», – сказал Хас «Независимой газете».

Он убежден, что создать «армию Турана» не позволит ситуация в Турции.

«Турция находится в глубочайшем кризисе, как политическом, так и финансовом. Общество в большинстве своем не поддерживает идею столь сильного сближения с государствами тюркского мира. Если объективно оценивать ситуацию, то даже по самым незначительным примерам можно прийти к выводу, что курс на «вестернизацию» более предпочтителен для населения, нежели обретение «братского союза» с тюркскими государствами», – говорит эксперт.

Также собеседник издания сомневается, что сами тюркские страны стремятся развивать столь высокую степень интеграции.

«Региональные реалии таковы, что доминирование России в военно-политическом плане в Центральной Азии – аксиома, доказывать которую не требуется. Соответственно формирование «армии Турана» не только приведет к обеспокоенности со стороны Москвы, но и повлечет за собой определенные последствия как для стран Центральной Азии, так и для самой Турции», – предупреждает политолог.

Он уточняет, что вышесказанное хорошо проиллюстрировали последние события в Казахстане.

«Президент Токаев не обратился к Турции за помощью в отправке военного контингента, будь то миротворцы либо войска другого назначения. Более того, на последнем заседании стран – участников ОДКБ Москва фактически выступала в роли гаранта безопасности. Риторика Владимира Путина и выступления лидеров государств Центральной Азии это подтверждают. Именно поэтому трудно предположить, что на этом фоне какое-либо из центральноазиатских государств захочет рисковать отношениями с Россией, особенно тогда, когда речь идет о «военно-политической коллаборации» с Турцией», – резюмировал Хас.

Вчера в турецкой газете Yeni Safak появилась статья контр-адмирал в отставке Джихата Яйджы, который, давая оценку последним событиям в Казахстане, раскритиковал отправку миротворцев ОДКБ в эту страну и призвал создать военный блок тюркских государств.